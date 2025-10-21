De la mano de BlackRock, Eduardo Costantini lanzó al mercado el primer fondo de inversión con activos 100% extranjeros







La gestora one618 presentó una nueva alternativa global para inversores calificados, con foco en renta fija de corto plazo y diversificación internacional.

La presentación se realizó en las oficinas de one618 y contó con la participación de Eduardo Costantini, fundador y presidente; Juan Martín Monge Varela, CEO de one618 Asset Management; Roberto Silva, presidente de la CNV; y directivos de BlackRock, junto a portfolio managers, analistas de Research, clientes y otras autoridades del mercado financiero.

El mercado local sumó una nueva alternativa global para inversores que buscan dolarizar sus carteras con respaldo internacional. one618, la gestora creada tras la fusión de Consultatio Investment y TPCG, presentó el Fondo Consultatio Estrategia II, una propuesta 100% invertida en productos de BlackRock, que marca el regreso de Eduardo Costantini al manejo de carteras con exposición internacional.

El nuevo fondo, denominado Consultatio Estrategia II – Short Duration Global, ofrece exposición a bonos corporativos internacionales de alta calificación crediticia, con amplia diversificación geográfica y sectorial, y combina seguridad y rentabilidad en un perfil conservador, orientado a la preservación del capital.

Está destinado a inversores calificados, bajo la Normativa CNV 1030, que habilita un marco más flexible para acceder a activos y fondos constituidos en el exterior. “Recuperamos una tradición de Consultatio que definió gran parte de nuestra historia desde los años noventa: administrar mandatos globales con estándares internacionales”, destacaron desde one618.

El fondo está compuesto íntegramente por ETFs (fondos cotizados) de BlackRock, lo que garantiza transparencia, liquidez y diversificación.

Los cinco ETF que integran el fondo Consultatio Estrategia II El Consultatio Estrategia II está conformado por una selección de fondos cotizados (ETF) de BlackRock, diseñados para ofrecer exposición global a bonos de corta duración y emisores de alta calidad crediticia. Cada uno cumple una función específica dentro de la estrategia de diversificación y preservación de capital: iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNA LN): Invierte en bonos corporativos y del Tesoro de muy corto plazo (menores a un año). Su objetivo es mantener liquidez y minimizar la volatilidad , actuando como la porción más defensiva del portafolio.

iShares USD Short Duration Bond ETF (SDIA LN): Se enfoca en bonos corporativos y gubernamentales de Estados Unidos con vencimientos de 1 a 3 años , buscando rendimientos moderados con bajo riesgo de tasa de interés . Es el núcleo del segmento de “short duration”.

iShares USD Short High Yield Corporate Bond ETF (SDHA LN): Brinda exposición a bonos corporativos globales de alto rendimiento (“high yield”) pero de corta duración , aportando un mayor retorno potencial dentro de un marco controlado de riesgo.

iShares USD Floating Rate Bond ETF (FLOA LN): Compuesto por bonos con tasa variable , cuyo cupón se ajusta en función de la evolución de las tasas de referencia. Este componente protege ante escenarios de suba de tasas y contribuye a la estabilidad del rendimiento.

iShares JPM USD Emerging Markets Corporate Bond ETF (EMCA LN): Ofrece acceso a bonos corporativos emitidos por compañías de mercados emergentes, en su mayoría de grado de inversión. Aporta diversificación geográfica y extra rendimiento frente a la deuda de economías desarrolladas. Detalles técnicos del nuevo fondo El Consultatio Estrategia II es un fondo de renta fija global, denominado en dólares cable (USDC), con plazo de rescate de 48 horas, honorarios de gestión del 0,5% anual, y el Banco de Valores como sociedad depositaria. Su código Bloomberg es CESTRAIID AR. Con un horizonte de corto plazo y baja volatilidad, la propuesta apunta a quienes buscan rendimientos competitivos internacionales sin resignar liquidez ni exposición prudente al riesgo. Además, para inversores individuales, las suscripciones y rescates del fondo no están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, lo que refuerza su atractivo dentro del universo de renta fija global.