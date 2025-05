De no tener nada a facturar miles de dólares: la increíble historia de Fernando Otero, el empresario que reinventó su vida

Un chat, una conexión inesperada y el viaje que cambiaría su destino para siempre

Patricia vivía en Bariloche, lo que hacía que su comunicación no fue muy frecuente. Sin embargo, esa conversación le cambió el destino. “Mis padres ya estaban jubilados, y a mis dos hermanos no los quería molestar. Entonces pensé que rehacer mi vida en el sur sería la mejor opción.” aseguró Fernando. Al principio no fue fácil, y si bien consiguió trabajo en el área comercial de una concesionaria de autos, no había movimiento económico y lo poco que ganaba se lo enviaba a su ex esposa para cubrir las necesidades de su hija. "O dormía en el pasto de alguna plaza o me iba a dormir al Casino de Bariloche. Nadie se daba cuenta, y así fue por cuatro meses".

Como método para pasar las largas noches sin techo donde descansar, Fernando recurría al clásico cibercafé. Allí decidió crearse un usuario llamado "Fer Bariloche" donde estaba muy activo, hasta que recibió una pregunta en su foro de una mujer española: “¿Qué tal está la villa?”. Luego de un breve intercambio, la relación virtual empezó a avanzar y tenían un cita todas las tardes. "Yo en Bariloche, y Susana, que era azafata, desde Madrid".

Con seis meses trabajando en una compañía de seguros médicos grandes con comisiones estables, logró alquilar un monoambiente. Allí, Susana fue a visitarlo y se enamoraron a primera vista. Unos meses después, y con su amor en España, Otero viajó a Madrid por lo que se suponía que sería una visita corta, pero terminó siendo para toda la vida.

Una nueva vida, una empresa próspera y el reencuentro con su hija en Madrid

En el 2009 se casaron, y comenzó un nuevo trabajo vendiendo telefonía. Y un tiempo después, aprovechó su experiencia en el área de seguros médicos para fundar su propia empresa. Ahora, ambos son socios de Knoll insurance agency y tienen dos oficinas de atención al público en Madrid. Y lo más especial del cambio, fue que en la ciudad europea pudo encontrarse con su hija, quien trabaja para el junto con su novio.