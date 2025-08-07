Del servicio militar a crear un imperio millonario gracias a la actuación y otros negocios: de cuánto es la fortuna de Gal Gadot, la Mujer Maravilla de DC

La actriz israelí consiguió una considerable cantidad de dinero gracias a sus películas como el modelaje y las bienes raíces.

Gal Gadot se convirtió en una de las actrices más reconocidas de Hollywood gracias a su interpretación de la Mujer Maravilla en el universo DC. Sin embargo, su carrera comenzó mucho antes de su salto a la fama internacional .

Nacida el 30 de abril de 1985 en Petah Tikva, Israel, Gal Gadot creció en una familia judía con una fuerte conexión a sus raíces. Sus abuelos sufrieron bajo la ocupación nazi en Europa antes de mudarse a Israel, lo que marcó profundamente su identidad. Gadot estudió derecho y relaciones internacionales en el IDC Herzliya College , pero su vida tomó un rumbo diferente cuando decidió seguir una carrera en el entretenimiento.

La carrera de Gal Gadot comenzó en el mundo del modelaje. A los 18 años, ganó el concurso Miss Israel y luego participó en el concurso Miss Universo 2004, celebrado en Ecuado r. Este éxito inicial le abrió las puertas a una lucrativa carrera como modelo , trabajando con marcas como Miss Sixty, Huawei, Captain Morgan, Gucci y Jaguar. Además, apareció en revistas de renombre como Cosmopolitan, Glamour, Bride Magazine y FHM.

Sin embargo, Gadot no se limitó al modelaje. Tras completar sus estudios universitarios, se enfocó en la actuación. Uno de sus primeros papeles fue en la película "Rápidos y Furiosos" , donde su experiencia en el ejército israelí le permitió realizar sus propias acrobacias . Este papel la dio a conocer a un público más amplio y sentó las bases para su futuro éxito en Hollywood.

El verdadero salto en su carrera llegó en 2016, cuando interpretó a la Mujer Maravilla por primera vez en "Batman v Superman: El amanecer de la justicia" . Gadot recibió una amplia formación en artes marciales para prepararse para el papel, y su interpretación fue aclamada por la crítica. En 2017, protagonizó su propia película , "Wonder Woman", que recaudó casi 822 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en la película más taquillera dirigida por una mujer.

Además de su trabajo en el cine, Gadot también incursionó en el doblaje, prestando su voz al personaje de Shank en "Ralph Breaks the Internet" y apareciendo como una versión animada de sí misma en un episodio de "Los Simpson".

El patrimonio de la actriz Gal Gadot

Según informa el medio Celebrity Networth, con un patrimonio neto de 40 millones de dólares, Gadot demuestra ser una mujer multifacética que logró éxito en diversas áreas, desde el modelaje hasta la actuación y los negocios.

El éxito de Gal Gadot en el cine y el modelaje le permitió amasar una fortuna considerable. En 2018, fue una de las actrices mejor pagadas del mundo, y en 2020, recibió 20 millones de dólares por su participación en la película de Netflix "Red Notice". Su salario por la primera película de Wonder Woman fue de 300.000 dólares, pero aumentó a 10 millones de dólares en su segunda aparición como el personaje.

Además de su carrera en el entretenimiento, Gadot también incursionó en los negocios. Junto a su esposo, el promotor inmobiliario Yaron Varsano, creó varios proyectos empresariales, incluyendo un hotel en Tel Aviv que vendieron por 26 millones de dólares. También fundaron una productora llamada Pilot Wave, con la que planean coproducir varias películas en las que Gadot actuará.

En cuanto a sus propiedades, Gadot y Varsano poseen un condominio frente al mar en Malibú, una casa en Israel y una propiedad en Hollywood Hills. Estas inversiones inmobiliarias son solo una parte de su imperio millonario, que continúa creciendo gracias a su talento y determinación.

Gal Gadot también ha sido reconocida por su labor en las Naciones Unidas. En 2016, fue nombrada "Embajadora Honoraria para el Empoderamiento de las Mujeres y las Niñas" por su papel como Mujer Maravilla. Aunque este título fue revocado más tarde debido a controversias, su compromiso con la igualdad de género y el empoderamiento femenino sigue siendo una parte importante de su legado.