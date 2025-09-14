Dólar hoy: a cuánto cotiza este domingo 14 de septiembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El BCRA perdió más de u$s200 millones de sus reservas esta semana.

l dólar oficial operó a $1.414,58 para la compra y a $1.467,42 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se vendió a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El dólar blue se vendió a $1.425 , según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Las reservas brutas internacionales cayeron u$s53 millones, hasta los u$s40.309 millones. Por lo tanto, en la semana cedieron en u$s211 millones.

A su vez, la tasa anual TAMAR para los plazos fijos mayoristas bajó fuerte, al 52,50% en términos nominales (desde el 59%) y 67,08% en términos efectivos (desde el 77,76%).

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar subió $21 (+1,5%), hasta los $1.453 . En la semana saltó $98 (+7,2%).

A cuánto se vendió el dólar blue hoy, domingo 14 de septiembre

El dólar blue cotizó a $1.425 para la venta y la brecha con el oficial mayorista sigue en terreno negativo.

Valor del MEP hoy, domingo 14 de septiembre

El dólar MEP operó a $1.468,46 y la brecha contra el mayorista es de 1,1%.

Valor del dólar CCL hoy, domingo 14 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.481,12, por lo cual la brecha es de 1,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, domingo 14 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.

Cotización del dólar cripto hoy, domingo 14 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.455,12, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, domingo 14 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s114.988, según Binance.