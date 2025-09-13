Así vive hoy la gata heredera de Karl Lagerfeld, que recibió una herencia de 300 millones

Conocé la historia de Choupette, la mascota más famosa del mundo de la moda, y su exclusiva vida tras la muerte de su dueño.

Karl Lagerfeld marcó la historia de la moda con su estilo y su particular estética. Después de su fallecimiento en el año 2019, su inseparable gata y única heredera, Choupette , pasó a ocupar un lugar mucho más especial en la memoria de sus fanáticos y allegados de la industria.

Hoy en día, esta felina se es un ícono. Cuenta con cuidados super exclusivos, contratos comerciales y hasta una rutina que parece como las que tienen las grandes celebridades . La adorable gata mantiene vigente el legado de su dueño y hasta se podría decir que multiplica su popularidad .

Karl nació en Hamburgo en el año 1933 y de ahí se convirtió en uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX y XXI . Lagerfeld dirigió casas de moda de lujo como Chanel y Fendi , además de su propia firma homónima. Su particular imagen, con su pelo blanco, guantes negros y gafas oscuras, se volvió incluso tan o más reconocida como su estilo.

Sin pareja ni hijos , Lagerfeld dedicó gran parte de su vida a su trabajo y a su círculo íntimo. En sus últimos años de vida, su compañía más constante fue Choupette , una gata birmana de ojos azules que llegó a él por casualidad y terminó siendo no solo su musa, sino su compañera más importante.

La vida de lujo de Choupette, la gata heredera

Después de la muerte de Lagerfeld, se estima que entre 180 y 300 millones de euros fueron destinados al cuidado de Choupette mediante fideicomisos y mecanismos legales. Así es como la gata puede mantener un estilo de vida inigualable. Ella vive en París junto a Françoise Caçote, la antigua ama de llaves del diseñador, y un equipo completo que cuenta con un chef personal, guardaespaldas, veterinaria y cuidadores.

Su día a día incluye comidas gourmet servida en su propia mesa, almohadas de seda para descansar y una rutina de higiene muy rigurosa. Choupette nunca camina sobre el piso y recibe atenciones que ni siquiera la realeza tiene.

Además de sus comodidades, Choupette tiene una agenda profesional muy activa. Protagonizó campañas publicitarias millonarias, apareció en portadas de revistas como Vogue junto a modelos internacionales y es influencer en redes sociales, con más de 260.000 seguidores en Instagram.

La gata también cuenta con productos a su nombre, ya que tiene una línea de maquillaje, un libro propio y colaboraciones con marcas exclusivas. Nacida el 15 de agosto de 2011, Choupette ya superó los 13 años en perfecto estado de salud.