En medio de la tensión con los gobernadores, el Gobierno no descartó prestamos a las provincias







El ministro del Interior, Lisandro Catalán, afirmó que se está estudiando esa posibilidad de financiamiento para reemplazar los fondos de ATN.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, debutó en su cargo en una semana muy difícil tras la derrota electoral en la Provincia. Foto: Casa Rosada

En medio de una tensión cada vez mayor con los gobernadores, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, afirmó este sábado que el Gobierno está estudiando destinar prestamos directamente a las provincias. Esta posibilidad fue adelantada en medio de las negociaciones para evitar que el Congreso ratifique la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que fue vetada por el presidente Javier Milei.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"No me quiero adelantar a eso, me parece que todas las cuestiones de los órganos multilateral y las cuestiones financieras les contesta el Ministro de Economía, pero sé que el Gobierno está buscando todas las alternativas para que la Argentina siga en este proceso de transformación, sin volver al pasado, sin tirar por la borda todo el esfuerzo que hizo no solamente el Gobierno, sino también la gente", afirmó Catalán.

Mientras las terminales de los gobernadores en el Senado ya anticipan una sesión la semana próxima para revertir el veto presidencial, el ministro anticipó que "está en evaluación y es posible" una serie de préstamos directos a los distritos. Tal como lo anticipó Ámbito, resta conocer si estas líneas presupuestarias llegarán solo a los distritos aliados. Una primer muestra la tuvo el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, quien rubricó un acuerdo con Luis Caputo de reconversión de la deuda de su provincia a cambio del pasaje de obra pública.

"Será cuestión de seguir conversando con los gobernadores, creo que ellos lo tienen que entender. Me parece bien la decisión del Presidente de estrechar el diálogo con los gobernadores, pero tampoco corrernos del objetivo del ordenamiento de las cuentas fiscales", concluyó Catalán en diálogo con radio Mitre.

Encuentro de Lisandro Catalán con Gustavo Sáenz Luego de haberse reunido con el gobernador de Tucumán y rival electoral, Osvaldo Jaldo, Lisandro Catalán mantuvo un encuentro con Gustavo Sáenz, mandatario de Salta. Se trata del quinto gobernador con el que se reúne el flamante ministro del Interior desde su asunción.

Lisandro Catalán Gustavo Sáenz Catalán en su encuentro de este sábado con Gustavo Sáenz. El encuentro ocurrió en la provincia de Salta y llega en un momento oportuno: luego de que el gobernador exprese su malestar por lo que consideró una falta de reciprocidad a los acompañamientos parlamentarios y mediáticos que tuvo con Casa Rosada. Además, Sáenz se está involucrando cada vez con mayor decisión en la campaña legislativa de "Primero los salteños", su sello electoral, que competirá contra La Libertad Avanza en octubre.