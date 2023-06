Día del padre: licencias extendidas y el rol en el cuidado de los hijos

Son varias las empresas que más allá de lo que marca la ley brindan licencias extendidas para los padres. Mientras tanto el Congreso analiza proyectos para llevar ese período a entre 30 y hasta 90 días. Incluso se analiza la situación de trabajadores que no estén en relación de dependencia, como monotributistas, autónomos y trabajadores no registrados.

primer-padre-sosteniendo-bebe-escala-grises.jpg

“A cuidar se aprende y como todo aprendizaje requiere de tiempo, de práctica, de prueba y error y para ello es vital contar con tiempo. La evidencia muestra además que ese primer tiempo es clave para asegurar una futura corresponsabilidad en los cuidados que es tan necesaria para construir una sociedad más igualitaria”, añade Schenone Sienra.

¿Qué opinan las y los argentinos sobre paternidades, licencias y políticas públicas de cuidado?

ELA publicó el informe “Las voces del cuidado: Opiniones sobre paternidades, licencias y políticas públicas de cuidado en Argentina” realizada en el marco de la campaña global MenCare (co-coordinada por Equimundo: Centro de Masculinidades y Justicia Social y Sonke Justicia de Género). Para este informe se utilizaron los datos locales del State of the World's Fathers 2023, un estudio exploratorio sobre representaciones, demandas sociales y experiencias de paternidad y cuidados a nivel mundial, basado en una encuesta on-line implementada en 17 países.

El cuestionario incluyó preguntas sobre ideas asociadas al cuidado, formas de uso del tiempo, estrategias de organización de los cuidados, representaciones sobre la paternidad y el rol de los varones en el cuidado infantil, así como formas de participación y compromiso político. La versión implementada en Argentina relevó además información sobre las opiniones respecto a las políticas de cuidado y –puntualmente– al régimen de licencias por nacimiento y adopción.

En Argentina se encuestó a 689 personas entre 25 y 65 años con y sin hijos, de distintos géneros, orientaciones sexuales y nivel socio-económico y 8 de cada 10 creen que las licencias por paternidad deberían ser más prolongadas y entre ellas, 7 de cada 10 considera que la licencia debería tener una duración igual o mayor a 30 días.

linda-familia-jugando-campo-verano.jpg

Algunos de los datos más relevantes que arrojó el estudio:

8 de cada 10 personas encuestadas considera que el Estado debiera otorgar algún tipo de licencia por nacimiento y adopción para trabajadores monotributistas (78,4%)

8 de cada 10 personas encuestadas considera que el Estado debiera otorgar algún tipo de licencia por nacimiento y adopción para trabajadores monotributistas (78,4%) 9 de cada 10 personas encuestadas considera que la presencia activa del padre en las primeras etapas de la vida es fundamental para garantizar un mejor desarrollo infantil (94,9%).

8 de cada 10 personas encuestadas considera que la ampliación de las licencias debería ser una prioridad en la agenda política (84,3%)

8 de cada 10 personas encuestadas considera que la ampliación de las licencias debería ser una prioridad en la agenda política (84,3%) 9 de cada 10 personas encuestadas considera que la ampliación de los servicios públicos de cuidado debiera ser una prioridad en la agenda política (incluye infantil, adultos mayores y personas con discapacidad)

9 de cada 10 personas encuestadas considera que la ampliación de los servicios públicos de cuidado debiera ser una prioridad en la agenda política (incluye infantil, adultos mayores y personas con discapacidad) Sin embargo 7 de cada 10 padres tuvieron una licencia por paternidad de entre 2 y 7 días (67%). Lo que es el consenso social no se condice con las políticas públicas. Para que la licencia por paternidad sea más que sólo un souvenir, necesitamos que sean ampliadas y que se otorguen días para cuidar. Que los cuidados sean una tarea compartida.

“Los resultados de la encuesta nos muestran que existe un acuerdo sobre la necesidad de desarrollar políticas públicas que garanticen el derecho al cuidado. Existen consensos importantes que deberían funcionar como llamados de atención y guías para la dirigencia política. Uno de esos consensos se centra en la necesidad de mejorar el esquema de licencias actual –vigente hace 49 años–, extendiendo la licencia por paternidad, incorporando nuevas licencias como la de adopción e incluyendo a poblaciones desprotegidas como las y los trabajadores independientes”, afirma Schenone Sienra.

child-5033381_1280.jpg

¿Qué hacen algunas empresas?

La empresa EY Global Delivery Services (GDS) Argentina ofrece a sus empleados una licencia extendida reconociendo la importancia de la participación de los padres en el cuidado de sus hijos. La empresa implementa una política que otorga a todos sus empleados 30 días corridos adicionales de licencia por paternidad, en complemento a los días establecidos por la ley.

“Esta iniciativa permite a los nuevos padres, incluyendo adoptivos, disfrutar de un tiempo valioso para establecer vínculos y brindar apoyo a sus familias durante esta etapa crucial. Además, para facilitar aún más la transición hacia la paternidad, ofrecemos la opción de trabajar desde casa durante tres meses después del período de licencia. Este enfoque flexible demuestra el compromiso de EY GDS con el bienestar y la felicidad de sus empleados, fomentando una cultura inclusiva y de apoyo para todos los miembros de la organización” menciona María Del Cioppo, Directora de Recursos Humanos de EY Global Delivery Services Argentina y México

Otro ejemplo es Banco Galicia. "Promovemos una cultura inclusiva y buscamos actuar como agentes de cambio. En este sentido, contamos con diversos programas de beneficios integrales que contribuyen a mejorar la calidad de vida y el bienestar de nuestros colaboradores", afirmó Romina Fittipaldi, gerente de Experiencia del Colaborador.

Y agregó: "En el caso de las licencias por paternidad, los padres o cuidadores secundarios pueden gozar de 30 días de licencia desde el nacimiento del bebé, pudiendo elegir cómo tomarla: 30 días corridos ó 14 días corridos y 10 días hábiles dentro de los primeros 6 meses de vida del bebé, sumando el beneficio de reincorporarse gradualmente. Además, desde Galicia brindamos el pago de servicio de guardería por cada hijo, desde los de 45 días hasta los 6 años de edad, distintos servicios de reintegro y cobertura médica para el bebé, entre otros beneficios pensados para nuestros colaboradores”.

El laboratorio Sanofi implementó a principios de 2020 la licencia parental de 6 meses pagos sin distinción de género, cargo, antigüedad, tipo de familia, para que mamás y papás reciban a un nuevo miembro de la familia ya sea nacido o adoptado. "Hasta el momento se han beneficiado 59 personas en Cono Sur, de las cuales 22 son padres”, comentó Mara Leonardi, Directora de Comunicación y Sostenibilidad de Sanofi para Cono Sur.

“Sabemos que en la mayoría de los países de nuestra región las tareas de cuidado y domésticas recaen principalmente en la mujer. Y con la llegada de un bebé, estas tareas se multiplican. Creemos que el cuidado debe ser compartido, y también que el varón tiene derecho a disfrutar plenamente de la llegada de un nuevo integrante a la familia", explicó.

“En P&G aspiramos a crear una empresa y un mundo donde la Equidad e Inclusión sea alcanzable para todos; donde el respeto y la inclusión sean los pilares de nuestra cultura; donde el acceso equitativo y la oportunidad de aprender, crecer, triunfar y prosperar estén disponibles para todos. Nuestra estrategia es holística e integrada para que tengamos un impacto significativo: para nuestros empleados, con nuestras marcas, a través de nuestros socios y en nuestras comunidades", sumó al respecto Cecilia Bauzá, Directora de Comunicaciones y RRHH de P&G Argentina.

"Contamos con una extensa política para apoyar estos temas. Es así como renovamos nuestra política de licencia parental otorgando una licencia equitativa para todos los empleados con un estándar mínimo de ocho semanas totalmente remuneradas. La medida aplica a todos los empleados padres biológicos, padres adoptivos, padres de parejas del mismo sexo y padres por subrogación y forma parte de los esfuerzos de la compañía por impulsar un cambio positivo y fomentar la “Equidad e Inclusión”, tanto en el lugar de trabajo como en el hogar. Las madres biológicas cuentan con 14 semanas de licencia paga”, concluyó.

El rol de los padres en la vida cotidiana de los hijos

En promedio, los hombres argentinos señalan que le dedican 4.40 horas por día a sus hijos. Aunque las tareas escolares recaen mayoritariamente en las madres, la gran mayoría de los padres que le dedican tiempo al acompañamiento escolar disfrutan acompañar a sus hijos en este ámbito (7 de cada 10).

¿Cuáles son las actividades en las que participan? Las más populares entre los padres son los traslados a la escuela/ colegio y a las actividades extracurriculares (6 de cada 10 padres dicen realizarlos respectivamente). Luego, cerca de la mitad indica que ayuda a sus hijos/as con las tareas escolares/ estudio. Las tareas que menos padres realizan tienen que ver con la preparación de la ropa para la escuela y la comunicación con las familias de los compañeros/as. En relación a este último punto, a pesar de participar menos en los grupos de Whatsapp que las madres, detectamos que los hombres que lo hacen están más satisfechos con su funcionamiento como canal de comunicación que las mujeres.

6 de cada 10 hombres argentinos mayores de 16 años son padres. Sin embargo, un 25% de los hombres argentinos no tiene hijos ni planea tenerlos en el futuro. Esta cifra está por sobre el promedio global de hombres que no planean tener hijos (18%), ranking que está encabezado por Hong Kong (37% señala no ser ni tener planes de ser padre). Además, la cifra de hombres que no tienen hijos ni planean tenerlos crece al 46% de los jóvenes argentinos de 16 a 24 años. Si bien este dato es indicativo dado que las opiniones y los planes pueden cambiar, es necesario atenderlo, ya que tiene un potencial impacto directo en la pirámide poblacional actual.

"Nuestros estudios muestran que aún existe margen para aumentar el involucramiento masculino en la vida cotidiana y en ciertas tareas específicas de sus hijos/as. Promover una participación más equitativa de los padres no solo es beneficioso para los hijos/as, sino que impacta positivamente en la satisfacción que sienten los padres, y contribuye a construir una sociedad más igualitaria y justa." Constanza Cilley, Directora Ejecutiva de Voices!