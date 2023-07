Dow Chemical invirtió u$s200 millones en la petrolera argentina CGC y podría convertirse en accionista

Las Obligaciones Negociables Convertibles no devengarán intereses y por las características convenidas estos activos de renta fija con vencimiento a largo plazo, tienen la opción de se cambiadas en acciones por parte de la firma emisora.

La emisión por u$s200 millones fue suscripta por las empresas PBBPolisur S.R.L. y Dow Investment Argentina S.R.L., subsidiarias argentinas de The Dow Chemical Company .

El destino de la deuda

El producido de las ON será destinado por CGC a refinanciar pasivos financieros, incluyendo la amortización anticipada total de las obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, Clases 22, 24, 26 y 29.

Con esta emisión, la vida promedio de la deuda financiera de CGC pasa a ser de 2,93 años, con una tasa de interés promedio de 2,55% anual.

CGC tiene operaciones de petróleo y gas en 12 áreas de la cuenca Austral, 15 áreas en la cuenca del Golfo San Jorge, 5 áreas en la cuenca Cuyana, y un área de la cuenca Noroeste.

En la actualidad CGC encara, en asociación con YPF, una campaña de exploración en la formación no convencional de Palermo Aike, en el sur de la provincia de Santa Cruz, que tiene un potencial de hidrocarburos estimado en un tercio del que posee Vaca Muerta, en la cuenca neuquina.

Obligaciones Negociables convertibles

Excepto que sean rescatadas por CGC, las Obligaciones Negociables podrán ser convertidas, a opción exclusiva y absoluta discrecionalidad de sus tenedores, en acciones ordinarias Clase "C".

Como la operación representa más del 10% del capital social y de votos de CGC, esto permitirá a sus titulares designar un director titular y un director suplente en el directorio de la compañía argentina.

A mediano plazo, las Obligaciones Negociables le permitirán a CGC "considerar la conveniencia de incorporar a The Dow Chemical Company como accionista para un rol estratégico en el crecimiento orgánico que la sociedad ha tenido y aspira a continuar teniendo", señaló la empresa de Corporación América en el comunicado.

CGC cuenta también con participaciones directas e indirectas de co-control en Transportadora de Gas del Norte (TGN), Gasoducto GasAndes (GasAndes), y una participación minoritaria en Transportadora de Gas del Mercosur ("TGM").