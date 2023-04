El consejo "sexual" de Warren Buffett para el primer trabajo

Luego de ello, relató una anécdota cuando tuvo una conversación con un joven estudiante de Harvard Business School (Escuela de negocios Harvard, en EEUU).

El estudiante le había contado a Warren Buffett la gran sucesión de empleos que ha tenido y sobre sus planes a futuro: "Pienso que supondría redondear mi curriculum perfectamente si fuera a trabajar ahora para una gran empresa de consultoría de gestión", le comentó.

"¿Es eso lo que quieres hacer?", le preguntó Warren Buffett. "No, pero es el currículum perfecto", respondió el joven.

Ante esa respuesta, Buffet le planteó: ¿Cuándo vas a empezar a hacer lo que te gusta? y el estudiante le contestó "ya llegaré a eso algún día".

"Tu plan me suena mucho a guardar el sexo para la vejez. No tiene mucho sentido", fue la acotación del multimillonario, que recibió la ovación y las risas de toda la universidad de Georgia." Trabaja para quien más admires. No puedes obtener un mal resultado: saltas de la cama por la mañana y te divertirás", utilizó para concluir el discurso.

Desaprobado

Buffet recordó también que un par de semanas después de aquella charla lo llamó el decano de la Escuela de Negocios de Harvard y le contó que a sus estudiantes se les estaba dando por iniciar negocios y auto emplearse y le pidió “atemperar un poco” su consejo.