El discreto emprendedor que ganó millones de dólares gracias a su amor por los autos: quién es David MacNeil

Con gran astucia, encontró un negocio en un rubro donde todo parecía inventado. Gracias a eso, ganó una auténtica fortuna.

Demostró una gran ambición para crear un imperio dentro de la industria automotor. Stacey Wescott

Generar millones de dólares es una tarea difícil en un rubro tan explorado como el automotor. Son pocos quienes encontraron la forma de innovar y sacar provecho para levantar grandes fortunas en un terreno donde pareciera que ya no hay nada más que inventar.

Por eso, la historia de David MacNeil, un emprendedor con una receta única en este ámbito es para destacar. Sin haber terminado la universidad, encontró la fórmula para agigantar sus propias arcas y crear su propio imperio, lo que lo convirtió en uno de los multimillonarios más exitosos que existen.

David-MacNeil Chicago Tribune 1 El empresario ayuda a distintas causas con su gran fortuna. Chicago Tribune La historia de David MacNeil: de dejar la universidad a ganar millones con su emprendimiento David MacNeil dejó la universidad luego de identificar una oportunidad concreta dentro del negocio de los accesorios automotrices. Tras sus primeros pasos laborales en el sector, comenzó importando productos, pero rápidamente detectó una falencia clara: no existían accesorios diseñados con precisión para cada modelo de auto. A partir de esa observación fundó WeatherTech, con el objetivo de fabricar piezas propias y controlar todo el proceso productivo.

Durante la década de los 90 tomó una decisión clave para el futuro de la empresa: abandonar la importación y trasladar la producción a Estados Unidos. Invirtió en instalaciones industriales de última generación en Bolingbrook, Illinois, donde desarrolló materiales y técnicas de fabricación propias. Ese esquema le permitió manejar internamente el diseño, la producción y la logística, además de fabricar casi la totalidad de sus productos en el país y reciclar gran parte de los residuos plásticos generados.

Con el paso de los años, WeatherTech amplió su catálogo más allá de las alfombrillas para autos, incorporando revestimientos de baúl, deflectores de ventanillas y otros accesorios. La empresa reforzó su posicionamiento con campañas publicitarias de alto impacto, como los avisos emitidos durante el Super Bowl desde 2014, y logró expandirse a más de 85 países. Actualmente, la compañía emplea a alrededor de 1800 personas y registra ingresos anuales que rondan los 800 millones de dólares, construidos exclusivamente a partir de su actividad industrial.

Miles de millones: el patrimonio de David MacNeil El patrimonio neto de David MacNeil está estimado en 2 mil millones de dólares, según distintos medios especializados. Esto se debe a su rol como fundador de WeatherTech, de la cual posee el 100% de la compañía, además de ocupar el cargo de director ejecutivo. La fortuna conseguida por el empresario también lo ayudó a consolidarse como uno de los grandes filántropos de su época. Entre sus mayores donaciones se destaca una realizada en 2019 a la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Wisconsin, por un millón de dólares. Esto ocurrió después de que el cáncer de su perro, un golden retriever llamado Scout, fuera tratado con éxito.

