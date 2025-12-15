Molinos Agro invierte u$s12 millones para ampliar la molienda de girasol en San Lorenzo + Seguir en









La compañía del grupo Pérez Companc expandió su línea de producción en Santa Fe y apunta a procesar 500.000 toneladas anuales, en plena antesala de la nueva campaña agrícola.

Esta inversión se suma a los más de u$s70 millones desembolsados en los últimosaños para ampliar la capacidad de almacenaje y mejorar la infraestructura portuaria.

La firma agroindustrial Molinos Agro anunció una inversión de u$s12 millones para ampliar la capacidad de molienda de girasol en su complejo industrial de San Lorenzo, Santa Fe, un proyecto que le permitirá posicionarse como uno de los jugadores relevantes del segmento, con más del 10% del procesamiento anual a nivel país.

La ampliación corresponde a la Línea 1 de producción y estará operativa a partir de enero próximo, coincidiendo con el inicio de la campaña 25/26, que se presenta con una mayor superficie sembrada y buenas condiciones productivas. Con esta obra, la empresa alcanzará una capacidad de molienda de girasol de alrededor de 500.000 toneladas anuales.

Un complejo integrado con perfil exportador El anuncio se formalizó durante un acto en la planta de San Lorenzo, que contó con la presencia del presidente de Molinos Agro, Luis Pérez Companc, y del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a autoridades provinciales y municipales.

Durante su discurso, Pérez Companc destacó la presencia ininterrumpida de la compañía en San Lorenzo desde 1991, cuando se inauguró la primera línea de molienda de soja bajo el nombre de Pecom Agra, y remarcó el crecimiento sostenido del grupo hasta la actual Molinos Agro. “Queríamos compartir nuestro compromiso con la compañía y con la Argentina”, afirmó, al tiempo que agradeció a los trabajadores y convocó a seguir creciendo y aprovechando nuevas oportunidades.

Pullaro, en tanto, subrayó el rol estratégico de la infraestructura logística para la provincia y aseguró que Santa Fe está invirtiendo con fondos propios para mejorar puertos y aeropuertos, con el objetivo de generar condiciones que faciliten inversiones privadas y fortalezcan el perfil exportador.

El complejo industrial de San Lorenzo integra la molienda de oleaginosas, soja y girasol, con el Puerto San Benito, desde donde se embarca el 90% de las ventas externas de la compañía. La planta cuenta con capacidad para procesar más de 5 millones de toneladas de soja por año, exportar 2 millones de toneladas de cereales y producir alrededor de 300.000 toneladas anuales de biodiesel, a lo que ahora se suma la expansión del girasol. Esta inversión se agrega a los más de u$s70 millones desembolsados en los últimos años para ampliar la capacidad de almacenaje y mejorar la infraestructura portuaria. Además, Molinos Agro proyecta nuevas ampliaciones sobre terrenos recientemente adquiridos frente al río, con el objetivo de maximizar el uso productivo del complejo. La empresa, que emplea a más de 620 personas, cerró el ejercicio fiscal al 31 de marzo de 2025 con una facturación de u$s 2.660 millones y canaliza a través del Puerto San Benito el 5% del comercio mundial de harina de soja y el 4% del aceite de soja, consolidando su peso en el entramado agroexportador argentino.