El popular abogado que ganó millones y fama, pero terminó en la ruina por robarle a sus clientes

Fue descubierto a través de las denuncias de sus representados y terminó derrumbando su enorme imperio.

De ganar millones en fallos históricos a enfrentar cargos por estafas a sus clientes. Imagen: Freepik

Millones en honorarios, prestigio dentro del mundo judicial y una vida de lujos marcaron durante décadas la carrera de uno de los abogados más influyentes de Estados Unidos. Su nombre era sinónimo de enormes juicios, fallos históricos y una imagen pública construida a fuerza de éxitos profesionales.

Millones también fueron los dólares que, con el paso del tiempo, comenzaron a faltar en las cuentas que debía proteger. Detrás del reconocimiento y la fama, se escondía una trama oscura que terminó por derrumbar su imperio y exponer uno de los escándalos legales más impactantes de los últimos años, el de Thomas Girardi.

Tom Girardi Uno de los abogados más reconocidos de los Estados Unidos, primero por lograr fallos históricos, y después por estafar por millones de dólares. Imagen: NBC News Millones, fama y reconocimiento: el ascenso de Thomas Girardi Thomas Girardi nació en Chicago y construyó su carrera en California, donde se convirtió en un referente del derecho corporativo y de los juicios contra grandes empresas. Fundador del prestigioso estudio Girardi & Keese, ganó notoriedad por enfrentarse a poderosas corporaciones y obtener indemnizaciones históricas para sus clientes.

Su mayor salto a la fama llegó tras participar en el caso que inspiró la película Erin Brockovich, donde logró un acuerdo multimillonario contra una empresa que había contaminado el agua de una comunidad. A partir de allí, Girardi pasó a ser visto como un abogado estrella, capaz de ganar casos imposibles y mover cifras de millones de dólares.

El éxito profesional lo llevó a relacionarse con celebridades, políticos y figuras del espectáculo. Durante años fue sinónimo de poder, influencia y riqueza, acumulando una fortuna que lo ubicó entre los abogados más ricos y respetados del país.

Una fortuna robada a sus clientes: qué paso con el abogado El derrumbe comenzó cuando varios clientes denunciaron que Girardi había retenido y desviado el dinero de indemnizaciones que les correspondían. Investigaciones posteriores revelaron que utilizó esos fondos para sostener su estilo de vida, pagar deudas personales y cubrir agujeros financieros de su estudio. Las consecuencias fueron devastadoras: su firma se declaró en quiebra, perdió su licencia para ejercer la abogacía y enfrentó múltiples causas judiciales. De ser un abogado admirado por ganar millones, Thomas Girardi pasó a convertirse en el símbolo de uno de los mayores fraudes legales, acusado de haber construido su fortuna robándole justamente a quienes debía defender.

