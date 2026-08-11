La NBA confirmó el calendario de la temporada 2026-2027: Knicks, LeBron James y los partidos imperdibles + Agregar ámbito en









La competición anunció los partidos de la jornada inaugural y del día de Navidad, dos de las fechas más señaladas del calendario de la competición.

La temporada 2026-27 de la NBA se lanzará el martes 20 de octubre con tres partidos. Los campeones New York Nicks se medirán ante Philadelphia 76ers. @X.com

La NBAanunció este martes las primeras fechas destacadas del calendario de la temporada 2026-27 que se avecina y en la que los New York Knicks defenderán su título.

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Como es habitual, los Knicks serán uno de los equipos que se estrene en el primer día de competición, y lo harán con la tradicional ceremonia que les acredita como campeones de la NBA, izando el banner en lo más alto del Madison Square Garden y la correspondiente entrega de anillos a los jugadores el próximo 20 de octubre.

El duelo inaugural de los Knicks, no obstante, vendrá cargada de morbo, pues su primer rival para esta campaña 2026-27 serán los nuevos Philadelphia 76ers, que contarán con LeBron James y Jaylen Brown como sus flamantes nuevas incorporaciones para intentar asaltar el campeonato. El Sixers-Knicks no será el partido que estrene la campaña, pues unas horas antes los Boston Celtics visitarán la pista de los Detroit Pistons para dar el comienzo oficial de la nueva temporada.

The NBA will feature five games on Christmas Day (Friday, Dec. 25) for the 19th consecutive year, with ABC and ESPN both televising each matchup.



Highlights include the first meeting between the Knicks and Spurs since the 2026 NBA Finals, as well as new 76er LeBron James’ return… pic.twitter.com/CgWdaaFJXN — NBA Communications (@NBAPR) August 11, 2026 El tercer choque, y no menos importante, será otro partido cargado de tensión por su pasado en los últimos Playoffs. El otro finalista, los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, recibirán a su némesis en el Oeste, los Oklahoma City Thunder del dos veces MVP Shai Gilgeous-Alexander y del español Aday Mara para cerrar la primera jornada de la temporada.

El tradicional Christmas Day, una de las jornadas más especiales de la temporada, ya está completamente definida y contará varios partidos importantes, entre ellos la reedición de las pasadas Finales de la NBA. Los San Antonio Spurs visitarán el Madison Square Garden para medirse a los New York Knicks para abrir la tanda de partidos de la jornada navideña.

Tras la reedición de las Finales, los Miami Heat de Giannis Antetokounmpo y Bam Adebayo se verán las caras con los Boston Celtics de Jayson Tatum. El siguiente encuentro será la visita de los Philadelphia 76ers de LeBron, Brown, Maxey y Embiid al ex equipo de 'King James', a los L.A. Lakers. Luego, los Thunder se enfrentarán a los Minnesota Timberwolves y, para cerrar el día, los Denver Nuggets de Nikola Jokic visitarán a los Golden State Warriors de Stephen Curry.