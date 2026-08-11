Una empresa pagará más de u$s30 millones anuales para estar en la camiseta de Los Ángeles Lakers

La aplicación de gestión financiera Albert se convertirá en el nuevo socio oficial del parche de la camiseta de la escuadra angelina a partir de la temporada 2026/27. Este acuerdo representa un incremento del 50% en los ingresos comerciales de la franquicia por este concepto.

Los Ángeles Lakers tendrán nuevo parche en su camiseta. Una empresa de aplicación de gestión financiera pagará más de u$s30 millones anuales.

Los Ángeles Lakers y Albert cierran un acuerdo para el parche de la camiseta de la franquicia . La aplicación de gestión financiera sustituirá a partir de esta temporada a la marca de comida preparada coreana Bibigo , quien ha estado con la franquicia de Los Ángeles desde 2021.

Albert pagará más de u$s30 millones por temporada, mientras que Bibigo pagaba u$s20 millones por temporada, como parte de un contrato de cinco años que habría alcanzado los u$s100 millones.

De esta manera, los Lakers incrementarán en al menos un 50% los ingresos generados por uno de sus principales activos comerciales y firmarán uno de los contratos de parche de camiseta más valiosos de la NBA.

Albert será el patrocinador principal de la franquicia y estará presente en la parte superior izquierda de las cuatro míticas camisetas que los angelinos vestirán esta temporada: dorada Icon Edition, la morada Statement Edition, la blanca Association Edition y la negra City Edition.

Esta empresa facilita una app para sus usuarios que es “todo en uno”: herramientas de presupuesto, banca, ahorros e inversión; aunque su principal atractivo son los adelantos de efectivo. En Estados Unidos cuenta con más de 20 millones de usuarios.

Los Lakers cambian de patrocinador: pasan de Bibigo a Albert, quien pagará más de u$s30 millones por el parche en la camiseta. @X.com

El acuerdo también refleja la nueva etapa institucional que atraviesa la franquicia. Mark Walter, propietario de Los Angeles Dodgers, adquirió la participación mayoritaria de los Lakers y comenzó a impulsar cambios en la estructura deportiva y comercial. Uno de ellos fue la finalización anticipada de la relación con Bibigo, anunciada en marzo, para volver a ofrecer al mercado los derechos del parche.

"Los Lakers representan la excelencia, la ambición y una conexión con los aficionados que va más allá del básquet", señaló Yinon Ravid, fundador y CEO de Albert. Por su parte, Jeanie Buss destacó que la camiseta representa la historia y la identidad de la organización, y aseguró que la franquicia está orgullosa de incorporar a la compañía a uno de los uniformes más reconocidos del deporte mundial. La división de propiedades de Excel Sports Management estuvo a cargo de facilitar la operación.

El acuerdo llega en un momento de recambio para el equipo: LeBron James se retira después de ocho temporadas con los Lakers, mientras el esloveno Luka Doncic se consolida como la nueva figura central del proyecto deportivo de la franquicia.

Fundados en Minneapolis en 1947 y establecidos en Los Ángeles desde 1960, los Lakers construyeron una de las marcas más poderosas del deporte internacional. Con 17 campeonatos de la NBA, figuras que marcaron distintas generaciones y una enorme comunidad global de aficionados, la franquicia convirtió un pequeño espacio de su emblemática camiseta en un activo capaz de generar más de u$s30 millones por año.