El famoso director de Hollywood que fue denunciado por acoso por casi 40 mujeres y perdió todos sus millones

Fue una aclamada figura del mundo de los espectáculos y deberá pagar una fortuna por sus atroces crímenes.

Pasó de ser una figura importante de Hollywood a un criminal que deberá pagar sus repudiables actos. Richard Shotwell/Invision/AP

La industria del entretenimiento es una de las que más millones de dólares de ganancia deja, aunque esto deriva del rol que cumpla cada persona que trabaja en ese sector. Entre los que mejores pagas reciben se encuentran los actores y directores de los filmes.

James Toback trabajó con mucho éxito en este último rol, con trabajos reconocidos y aclamados en todo el mundo. Pero detrás del artista se encontraba un monstruo que ahora deberá abonar una verdadera fortuna por sus actos repudiables.

James Toback El también guionista tuvo una nominación a los Premios Óscar por una de sus obras. Robin Marchant/Getty Images La historia de James Toback y cómo consiguió su fortuna Emergió como una de las mentes brillantes de Hollywood en la década del 70, consolidándose como guionista y director, con un estilo innovador para la época. Fue el encargado de impulsar el camino al estrellato de Warren Beatty, además de trabajar con figuras como Robert Downey Jr., Molly Ringwald, Heather Graham y Natasha Gregson Wagner.

Fue el escritor de Bugsy (1991), nominada a Mejor guion original en los Premios Óscar 1992, aunque no obtuvo el premio. Si bien incursionó como actor, su verdadero rol estaba en redactar las estructuras de los filmes y dirigirlos, tareas que le otorgaron millones de dólares en ganancias.

Pero actualmente tiene un saldo negativo que parece imposible de pagar. Detrás del amigable rostro que aparentaba ser una de las mentes brillantes del mundo del espectáculo se ocultaba un monstruo cuyas acciones se revelaron años después en un episodio que fue noticia en todo el mundo.

Millones en indemnización: las acusaciones en su contra En los pasillos de los sets de Hollywood su nombre no traía buenas historias, por lo que no fue hasta que el movimiento #MeToo comenzó a denunciar casos de acoso y abuso por parte de productores y directores que su historia salió a la luz. Los Angeles Times publicó un informe con detalles de 38 mujeres que acusaron a Toback por acoso sexual y conducta inapropiada. Su modus operandi era acercarse a mujeres jóvenes que buscaban su camino al estrellato, aprovechándose de su desesperación por encontrar un papel. Entre las valientes que sacaron a la luz sus actos repudiables se encontraban apellidos de peso en la industria: Julianne Moore, Rachel McAdams y Selma Blair son algunas de las figuras que consiguieron que la justicia determinara que debe pagar una suma de 1.7 mil millones de dólares como resarcimiento a las víctimas, lo cual deja su patrimonio con ese número en negativo. Pese a negar los hechos, Toback decidió representarse legalmente a sí mismo en el juicio, pero al no asistir a las audiencias previas ni a la disputa legal final, tuvo el fallo en contra por default.

