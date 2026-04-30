De cuánto es la fortuna de Stephen Curry, la estrella de la NBA con sueldo récords

Fácilmente ubicable entre los 5 mejores de toda la historia del básquet. Conocé su historia y los millones que ganó gracias a su talento en la cancha.

Uno de los jugadores más vistosos de la historia del básquet.

Stephen Curry es uno de los nombres más influyentes de la historia del básquet moderno . Base de los Golden State Warriors, revolucionó el juego con su capacidad para lanzar triples desde largas distancias, lo que lo convirtió en el mejor tirador de todos los tiempos y en una figura global del deporte.

Su impacto en la NBA no solo se mide en estadísticas, sino también en títulos, premios MVP y una transformación total en la forma de jugar al básquet. Gracias a su talento y consistencia, Curry está ampliamente considerado entre los cinco mejores jugadores de la historia, compartiendo ese selecto grupo con leyendas que marcaron época.

Además de su rendimiento en la cancha, su figura trascendió el deporte: contratos multimillonarios, acuerdos comerciales globales y negocios propios lo posicionan como uno de los atletas mejor pagos del mundo. Su éxito financiero acompaña una carrera que cambió para siempre la NBA.

Con un talento inigualable, sus contratos cada vez más altos lo hicieron tener un patrimonio de millones.

Quién es Stephen Curry y cómo fueron sus primeros pasos en el deporte

Stephen Curry nació en 1988 en Estados Unidos, en una familia profundamente ligada al básquet. Su padre, Dell Curry, fue jugador de la NBA, lo que permitió que creciera rodeado de ese ambiente desde muy chico. Esa influencia fue clave para que desarrollara una técnica de tiro única desde temprana edad.

Durante su etapa escolar no era considerado una gran promesa física, lo que hizo que varias universidades importantes lo descartaran. Sin embargo, encontró su lugar en Davidson College, donde rápidamente se convirtió en una de las mayores sensaciones del básquet universitario, batiendo récords de triples y ganando reconocimiento nacional.

Stephen Curry De muy joven demostró un talento inigualable, llamando la atención de los más grandes equipos. Imagen: Gregory Shamus/Getty Images

Su explosión en la NCAA lo llevó a ser elegido en el Draft de 2009 por los Golden State Warriors. Aunque sus primeros años en la liga estuvieron marcados por lesiones, su talento era evidente y poco a poco comenzó a consolidarse como pieza clave del equipo. Ese crecimiento constante lo transformó en el líder absoluto de la franquicia, sentando las bases de una de las dinastías más importantes de la historia reciente de la NBA.

La explosión de su carrera

El salto definitivo de Curry llegó a mediados de la década de 2010, cuando los Warriors se convirtieron en el equipo dominante de la liga. Con su estilo de juego basado en el tiro de tres puntos, lideró una revolución táctica que cambió el básquet moderno. Ganó múltiples campeonatos de la NBA y fue elegido MVP en más de una ocasión, incluyendo un histórico MVP unánime, algo que ningún otro jugador había conseguido hasta ese momento.

STEPHEN CURRY No sólo es admirado por sus estadísticas, sino por su forma de jugar, de las más entretenidas y vistosas. Imagen: Britannica

Además, su influencia trascendió lo deportivo: se convirtió en el rostro de la franquicia y en uno de los atletas más populares del mundo. Su capacidad para definir partidos y su estilo espectacular lo posicionaron como una superestrella global.

A lo largo de los años, Curry no solo mantuvo su nivel, sino que lo elevó, consolidándose como uno de los jugadores más determinantes y consistentes de la historia de la liga.

Los increibles contratos de Curry

El éxito deportivo de Curry se tradujo en contratos históricos dentro de la NBA. En 2017 firmó el primer contrato superior a los 200 millones de dólares en la liga, marcando un antes y un después en los salarios de los jugadores. En 2021 volvió a romper el mercado con una extensión por 215 millones de dólares, convirtiéndose en el primer jugador en firmar dos acuerdos de ese nivel.

Sus ingresos anuales también reflejan ese crecimiento:

2022-2023: 48 millones de dólares

2023-2024: 51,9 millones

2024-2025: 55,7 millones

2025-2026: 59,6 millones

2026-2027: 62,1 millones

Además, firmó una extensión por una temporada valuada en más de 62 millones de dólares, consolidándose como uno de los jugadores mejor pagos de todos los tiempos. A esto se suman ingresos millonarios por patrocinio, especialmente con Under Armour, y otros negocios que elevan considerablemente sus ganancias anuales.

STEPHEN CURRY Se convirtió en un emblema de los Golden State Warriors, que cada vez le pagan más con tal de que no se vaya. Imagen: AP

Fortuna de millones: el patrimonio de Stephen Curry

El patrimonio de Stephen Curry en 2026 está estimado en alrededor de 240 millones de dólares. Esta fortuna proviene no solo de sus contratos en la NBA, sino también de acuerdos publicitarios, inversiones y emprendimientos propios, que lo posicionan como uno de los deportistas más ricos del mundo.

Con una carrera aún vigente y nuevos ingresos asegurados, todo indica que su patrimonio seguirá creciendo en los próximos años, consolidando su legado tanto dentro como fuera de la cancha.