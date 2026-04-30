El invento que le devuelve la voz a aquellos que ya no pueden hablar y asombra a la ciencia

Un avance científico que puede cambiar la vida de millones de usuarios, conocé cómo funciona y cuáles son sus limitaciones.

El nuevo dispositivo que le va a cambiar la vida a millones de personas.

La ciencia avanza a un ritmo que, hasta hace pocos años, parecía imposible de imaginar. Tecnologías que antes pertenecían al terreno de la ciencia ficción hoy comienzan a integrarse en la vida cotidiana, cambiando por completo la forma en que millones de personas interactúan con el mundo.

Desde la inteligencia artificial hasta los dispositivos portátiles , el progreso no deja de sorprender. En ese contexto, uno de los campos que más ha evolucionado es el de la salud y la comunicación humana. Investigadores de todo el mundo trabajan para devolver funciones perdidas o mejorar capacidades, abriendo nuevas oportunidades para millones de personas que enfrentan limitaciones físicas.

En los últimos días, un desarrollo tecnológico logró captar la atención global: se trata de un dispositivo capaz de traducir los movimientos del cuello en palabras , permitiendo que quienes no pueden hablar recuperen su voz gracias a la inteligencia artificial.

Este nuevo invento le dará voz a personas que no tenían la posibilidad de hablar.

De qué trata este invento millonario que traduce impulsos en palabras

El dispositivo es un collar flexible de silicona desarrollado por científicos de la Pohang University of Science and Technology (POSTECH), en Corea del Sur. Este innovador accesorio está diseñado para captar los movimientos casi imperceptibles que se producen en el cuello cuando una persona intenta hablar, incluso sin emitir sonido.

A diferencia de otros sistemas más complejos y voluminosos, este invento utiliza una pequeña cámara integrada y sensores de movimiento que registran cómo se deforma la piel y los músculos del cuello al formar palabras. Estos patrones son únicos y funcionan como una especie de “huella silenciosa” del habla.

Toda esa información es procesada por un modelo de inteligencia artificial que identifica qué palabra se está intentando pronunciar. Luego, el sistema envía esos datos a un software de síntesis de voz que reproduce el mensaje en audio, incluso imitando la voz original del usuario tras un breve entrenamiento previo.

Collar que permite hablar Se trata de un collar flexible que, mediante IA, permite traducir los impulsos a voz. Imagen: New Atlas

En pruebas iniciales, el dispositivo logró reconocer palabras con una precisión cercana al 85,8%, utilizando un vocabulario limitado basado en el alfabeto fonético internacional. Además, una de sus grandes ventajas es que funciona incluso en entornos con mucho ruido, donde los micrófonos tradicionales fallan, lo que amplía enormemente sus posibles usos más allá del ámbito médico.

El objetivo de los creadores y las limitaciones de este dispositivo

El principal objetivo de los desarrolladores es claro: devolver la capacidad de comunicarse a personas que han perdido la voz, como pacientes con trastornos del habla o que han sido sometidos a cirugías como la laringectomía.

Sin embargo, el alcance del invento va mucho más allá. Los investigadores también destacan su potencial en entornos industriales, operaciones de emergencia o situaciones donde hablar en voz alta no es posible, permitiendo incluso mantener “conversaciones silenciosas”.

Universidad tecnológica de Corea del Sur El dispositivo está siendo desarrollado en una de las universidades más prestigiosas de Corea del Sur. Imagen: Arqa.com

A pesar de sus avances, el dispositivo aún presenta limitaciones importantes. Por ahora, solo puede reconocer un conjunto reducido de palabras previamente definidas, lo que impide mantener conversaciones fluidas y naturales. Otro desafío es la precisión en movimiento: cuando el usuario camina o mueve la cabeza, la tasa de acierto disminuye considerablemente, lo que indica que todavía hay margen de mejora antes de su uso masivo.

Aun así, los expertos coinciden en que se trata de un paso enorme hacia el futuro de la comunicación asistida, con el potencial de cambiar la vida de millones de personas en todo el mundo.