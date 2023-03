El fin de la presencialidad total en la oficina

Esta semana se dio a conocer el ranking de las mejores empresas para trabajar en la Argentina . Justamente, estas son aquellas que prestan cada vez más atención por el bienestar de sus empleados. Eso no depende solo de los salarios , que sigue siendo el factor principal, sino de diversos beneficios.

No resulta casual que una encuesta realizada por Hucap refleje que de las 113 compañías que formaron parte de la muestra el 88% mantenga un esquema mixto, un 10% sea presencial en su totalidad y un 2% lo haga 100% de manera remota.

Por otro lado, dentro del 88% -80 compañías- que elige un esquema mixto, de la muestra se desprende que: un 48% realiza trabajos 2 días de manera remota y 3 presencial, un 42% 3 días remoto y 2 presencial, un 8% solo 1 día remoto y 4 presenciales, mientras que un 2% elige la modalidad de 4 días remoto y 1 presencial. Esto marca una fuerte tendencia del mercado hacia los 2/3 días de trabajo remoto semanal.

Las empresas comienzan a entender la importancia del salario emocional. “El salario emocional (o sustentable) es la retribución no económica que se le hace a un colaborador con el objetivo de mantener los niveles de motivación elevados y lograr un balance positivo entre su vida laboral y personal”, comenta Natalia Terlizzi, CEO de Hucap.

Si bien el salario es el factor motivacional por excelencia, cada vez más, y sobre todo impulsado por las nuevas generaciones, las personas a la hora de escuchar una propuesta laboral ponen su foco en otros aspectos: la compensación total (beneficios y prácticas de work life balance), el esquema de trabajo, las posibilidades de crecimiento y desarrollo, el clima laboral, el estilo de liderazgo, la responsabilidad social empresaria de la empresa, su cuidado por el medio ambiente, su cultura, entre otros.

Dentro de los beneficios detectados del ework, 105 empresas destacan que brinda una mejor calidad de vida laboral, con una menor carga de stress y ofrece un equilibrio entre la vida laboral y personal del empleado. Asimismo, 83 de ellas remarcan el ahorro en transporte, en tiempo de viaje, vestimenta y alimentación. El ranking lo completa, con 77 votos, que otorga un mayor grado de motivación.

“Cada vez más empresas comprenden la importancia de desarrollar políticas centradas en los colaboradores que ayuden a mantener sus niveles de motivación y construir una marca empleadora fuerte para atraer y retener talentos”, destaca Terlizzi.

“Hoy el paradigma cambió. Los empleados cuando ingresan a una organización no lo hacen con la idea de jubilarse allí o quedarse toda su vida. Partiendo de esa base, los procesos de on boarding han tenido que readaptarse a lo que las nuevas generaciones demandan y también a la transformación digital que nos atraviesa. Un proceso de on boarding exitoso permitirá a los colaboradores alcanzar más rápido la efectividad en su rol y los resultados que se esperan, acelerando la curva de aprendizaje”, concluye Terlizzi.

A raíz de los cambios impulsados por la llamada “Cuarta Revolución Industrial”, los trabajadores presentan nuevas expectativas para las organizaciones para las que trabajan. Mientras que los empleados son cada vez más eficientes en el uso de medios digitales y las relaciones con sus empresas son más líquidas, las organizaciones evolucionan hacia nuevos perfiles, tecnologías y modelos de negocios.

¿Qué pasará en el empleo en 2023?

La gran cuestión es qué sucederá en 2023: una encuesta de Cuponstar, el Programa de Beneficios de Bonda, reveló que el foco estará puesto en cuatro pilares: bienestar mental, agilidad, flexibilidad y tecnología.

Trabajo híbrido y flexibilidad horaria: 6 de cada 10 empresas afirman que pondrán el foco en brindar mayor flexibilidad horaria a sus colaboradores con el fin de mejorar su productividad. Sin embargo, el 65% de las empresas está preocupada por la capacidad que tienen los empleados para mantener relaciones sólidas con sus compañeros de trabajo mientras trabajan de forma remota.

Agilidad: 6 de cada 10 empresas trabajará en la creación de equipos ágiles, y en nuevas plataformas de comunicación. Pero un 70% de ellas implementará herramientas de medición de resultados para entender la performance de sus procesos y basarse en la filosofía de la mejora continua, ya que creen que la comunicación será su principal desafío este año.

Salud mental y Work-life balance: Salario emocional y bienestar: más del 40% de los empleados prioriza el salario emocional y los beneficios corporativos dentro del ámbito laboral. Cada vez más, los profesionales buscan que la empresa les brinde un salario competitivo y otros beneficios e incentivos personalizados. El salario emocional se ha convertido en un aspecto altamente valorado por los empleados y una necesidad para poder retener a los trabajadores. En la actualidad el 80% de las empresas cuenta con un plan de beneficios de los cuales casi el 40% de ellos abarca temas relacionados a la salud y work-life balance. Sin embargo, el 40% de las empresas sostiene que para ofrecer bienestar y flexibilidad a toda su nómina, deben adoptar nuevas herramientas digitales.

Digitalización: el 35% de las empresas entendió que a raíz del Covid es necesario ser más digitales: automatización, incorporación de sistemas en red, compartir datos, software en la nube, son decisivos para la eficiencia y la productividad de las empresas, permitiendo además mayor adaptación en el caso de modelos de trabajo en remoto. Digitalizar y sistematizar el sector de Recursos Humanos puede minimizar los errores, mejorar la toma de decisiones y la retención de talento e, incluso, favorecer una construcción de marca empleadora positiva.

Luciana Psenda, gerenta de Marketing de Cuponstar, explica: "La pandemia ya pasó, y si bien los cambios en los modelos de trabajo fueron abruptos, la adaptación al cambio fue ardua y las empresas se encuentran en un momento de aplicación del aprendizaje con el fin de mejorar sus procesos y la experiencia del empleado este 2023. El uso de tecnología para democratizar los beneficios corporativos y potenciar el bienestar, agilizar sus procesos y equipos y abaratar sus costos, responde al nuevo mindset de recursos humanos”.

En definitiva, las empresas que podrán retener talento serán aquellas que tengan la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos o a las nuevas reglas del mundo laboral y que puedan ofrecer mejores beneficios para que sus colaboradores rindan al máximo de su capacidad.

El cambio del paradigma laboral ya es una realidad y las empresas buscan reinventarse para continuar siendo atractivas, adaptándose a las nuevas dinámicas de trabajo.

“Desde la Revolución Industrial veníamos trabajando bajo la presencialidad, un concepto que durante 300 años permaneció estático y era casi imposible considerar modificarlos. Sin embargo, los tiempos que corren obligaron al mundo corporativo a establecer una modalidad que se adecúe a la fuerza laboral actúa, a reinventarse y abrirse a nuevas formas para seguir impulsando los negocios”, comenta Rocio Robledo Gerente General WeWork Argentina.

El más reciente estudio llevado a cabo por Michael Page y WeWork para comprender el mundo laboral post-pandemia arrojó que el 79% de los encuestados en Argentina considera que la flexibilidad ha generado impacto positivo en su salud mental y un 81% se ha vuelto más productivo desde entonces.

“Retener y atraer talento ya dejó de ser un tangible guiado solamente por la retribución salarial. Las compañías que desde 2020 han cambiado su modus operandi y han puesto a sus empleados en el centro, lo entendieron todo; pensar en el equilibrio personal y profesional, en ambientes laborales saludables, en retribuciones económicas justas y en la flexibilidad ya no es un beneficio, ahora es una demanda de la nueva generación de colaboradores, de todas las edades, que renacieron con la pandemia”, señala Rocio Robledo Gerente General WeWork Argentina.

La lista de beneficios de la flexibilidad es extensa y cada vez son más las empresas que se adhieren a esta nueva dinámica, muchas veces a través de soluciones integrales de oficinas y espacios de trabajo. Tendencias como el trabajo desde cualquier lugar y el modelo hub-and-spoke (tener una sede central más pequeña con oficinas satélite alrededor de la ciudad que sean más cercanas a los hogares de los empleados) son una realidad y empresas de todo el mundo las están adoptando para apoyar a sus colaboradores y mantenerlos conectados con el negocio.

Las ventajas de adherirse a los formatos flexibles no solo permiten atraer talentos, fortalecer los procesos productivos y creativos, sino que además contribuye al ahorrar dinero, evitando gastos por espacios de oficina que no se utilizan.