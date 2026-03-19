El invento perfecto para los detallistas: la aspiradora robot que limpia hasta lo que no se ve

El nuevo electrodoméstico que millones de personas van a querer tener en su hogar, conocé cómo funciona.

El nuevo mejor amigo de todos. Ideal para el hogar.

En los últimos años, los electrodomésticos inteligentes transformaron por completo la forma en que se realiza la limpieza del hogar. Con inventos desde aspiradoras autónomas hasta dispositivos conectados a aplicaciones móviles, la tecnología permitió ahorrar tiempo y esfuerzo en tareas cotidianas.

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Estos avances no solo apuntan a la comodidad, sino también a mejorar la eficiencia. Hoy, muchos equipos pueden mapear ambientes, detectar suciedad específica e incluso adaptar su funcionamiento según el tipo de superficie, logrando resultados mucho más precisos que antes.

En este contexto aparece una nueva aspiradora robot que promete ir un paso más allá: no solo limpia lo visible, sino que también detecta manchas invisibles al ojo humano gracias a una innovadora tecnología.

El modelo en cuestión es el Shark PowerDetect UV Reveal, un robot aspirador y trapeador que incorpora luz ultravioleta para identificar suciedad difícil de ver. Este sistema le permite detectar restos como líquidos secos, manchas de comida o incluso orina de mascotas que normalmente pasan desapercibidos.

El electrodoméstico que sí o sí vas a querer tener en tu hogar.

Una vez que identifica la suciedad, el dispositivo utiliza un sistema de fregado avanzado llamado “HyperSonic Mopping”, que realiza un movimiento más intenso para eliminar las manchas adheridas en distintos tipos de superficies.

Shark PowerDetect UV Reveal El robot tecnológico que limpia hasta las manchas que no se ven. Imagen: Homecrux

Además, el robot no se limita a limpiar una sola vez: gracias a su inteligencia artificial, puede analizar cada situación y decidir la mejor estrategia para limpiar, ya sea aspirando, trapeando o combinando ambas funciones según lo que detecte.

Incluso, una vez finalizada la limpieza, vuelve a revisar el área para confirmar que la suciedad fue eliminada por completo, lo que garantiza un nivel de detalle superior al de otros dispositivos similares.

Las principales características

Entre sus funciones más destacadas, este robot cuenta con navegación inteligente mediante sensores, cámaras y tecnología LiDAR, lo que le permite moverse por la casa evitando obstáculos y adaptándose al entorno.

También incorpora una base automática que no solo vacía el depósito de suciedad, sino que además limpia y seca el trapeador con aire caliente, reduciendo la necesidad de mantenimiento manual.

Otro punto fuerte es su autonomía: puede funcionar durante más de tres horas con una sola carga, lo que le permite cubrir grandes superficies sin interrupciones. A esto se suma la posibilidad de programarlo y controlarlo desde una aplicación móvil.

En cuanto al precio, se trata de un equipo de gama alta que ronda los 1.299 dólares en Estados Unidos, posicionándose como una opción premium dentro del mercado de aspiradoras robot.

Shark PowerDetect UV Reveal Su tecnología de limpieza hará que millones de personas se mueran por tenerlo en su hogar. Imagen: Business Wire

Cómo logra detectar manchas que no se ven

La clave de este dispositivo está en su sistema de luz ultravioleta combinado con una cámara RGB. Esta tecnología permite iluminar el suelo de una forma especial para revelar residuos invisibles bajo condiciones normales de luz.

De esta manera, puede identificar manchas como líquidos secos, grasa o restos orgánicos que el ojo humano no detecta fácilmente. Una vez localizadas, el robot activa su sistema de limpieza profunda para eliminarlas de forma específica. Este enfoque no solo mejora la limpieza visible, sino que apunta a una higiene más completa del hogar, asegurando que incluso la suciedad “oculta” sea eliminada con precisión.