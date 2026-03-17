Invento millonario: el nuevo robot que le sacará el trabajo a todos los jardineros

La máquina automática para el hogar promete encargarse del pasto del patio, la nieve y las hojas con un sistema modular.

El cuidado del jardín de una casa puede demandar muchas horas durante el año. La rutina de cortar el pasto, limpiar las hojas o retirar la nieve te obliga a tener varias herramientas y dedicar mucho tiempo a cada una de las tareas. Para solucionar este inconveniente, una empresa tecnológica propuso una alternativa que podría ayudar a millones .

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Se trata de un dispositivo automatizado que es capaz de realizar distintas labores del jardín con un único equipo y, de esta manera, simplificar un trabajo que puede ser tedioso.

La compañía Yarbo presentó una nueva versión de su plataforma automatizada para el mantenimiento exterior. El equipo se llama Yarbo M y fue diseñado para ocuparse de múltiples tareas en los jardines residenciales . El concepto se basa en una unidad motorizada que funciona como base para distintos accesorios, según la actividad que se necesite realizar en el jardín o en la entrada de la casa.

El equipo llamado Yarbo M fue diseñado para ocuparse de múltiples tareas en el jardín de tu casa.

El dispositivo surgió como la evolución de un modelo anterior de la empresa. En esta nueva generación, el equipo tiene un menor peso y apunta a propiedades de tamaño medio, lo que lo hace más accesible para usuarios particulares.

Sus funciones se manejan a través de una aplicación móvil . Desde ahí, el propietario puede dibujar el mapa del terreno, establecer los límites y marcar áreas específicas donde el robot debe trabajar. El proceso completo suele demorar alrededor de media hora.

Una vez configurado, el aparato se desplaza de forma autónoma. Gracias a su sistema de navegación puede reconocer el entorno, esquivar obstáculos y completar su tarea sin que los humanos intervengan.

Robot jardinero El robot de jardín se maneja desde una aplicación de celular. Gentileza - Yarbo

Las características del dispositivo

El Yarbo M se comercializa en tres configuraciones: M10, M20 y M20i. Cada una responde a distintos tamaños de terreno y niveles de tecnología incorporada.

El modelo inicial, M10, está orientado a jardines de dimensiones moderadas, mientras que las versiones M20 y M20i ofrecen una mayor autonomía y cubren superficies más grandes. La variante más avanzada incorpora sensores LiDAR y cámaras con visión artificial para detectar personas, mascotas, paredes o bordes de vereda.

El equipo funciona con una batería de 20 Ah y cuenta con una base de carga inalámbrica de alta potencia. El tiempo necesario para completar la recarga varía entre 30 y 80 minutos según la versión. Cuando la energía desciende por debajo del 10 %, el robot vuelve solo a la estación. Después de recuperar la batería, retoma la tarea desde el punto donde la dejó.

En modo de corte de césped, el modelo más avanzado puede trabajar durante unos 110 minutos por carga. En ese tiempo cubre una superficie cercana a los 0,2 acres, aunque el rendimiento depende del tipo de terreno y de la densidad del pasto.

El sistema también puede desplazarse por superficies irregulares. El robot está preparado para operar con temperaturas que van desde los -25 °C hasta los 45 °C, para que esté habilitado durante todo el año. Su navegación se basa en posicionamiento inalámbrico de alta precisión con tecnología NetRTK. Además, ofrece conexión Wi-Fi, Bluetooth, HaLow y una opción con red celular 4G.

Robot jardinero Depende el modelo, tarda unos 30 u 80 minutos en recargarse y funciona por 110 minutos seguidos. Gentileza - Yarbo

Los tres módulos disponibles del robot de jardín

Una de las claves del proyecto es el sistema de accesorios intercambiables. Cada módulo cumple una función específica y se instala en la unidad principal según la temporada:

Módulo cortacésped

Este accesorio cuenta con cuchillas rectas dobles capaces de cortar el pasto denso o húmedo. La altura de corte puede ajustarse entre 5 y 10,2 centímetros. Está pensado para cubrir grandes áreas, aunque en esquinas estrechas puede requerir ajustes manuales.

Módulo quitanieves

Incluye una pala frontal de unos 60 centímetros de ancho con dirección regulable hasta 25 grados hacia cada lado. Permite despejar entradas de autos o veredas y además se puede usar en cualquier momento del día porque funciona con un bajo nivel de ruido.

Módulo recolector de hojas

Este accesorio recolecta hojas secas y otros residuos del jardín. El usuario puede programar hasta 50 puntos de descarga dentro del terreno para que el robot deposite el material recolectado.

Cada módulo puede adquirirse por separado y su precio ronda entre los 699 y 799 dólares. Para quienes participaron en la campaña de financiación colectiva, el kit completo con todos los accesorios tuvo un costo cercano a los 4.199 dólares.