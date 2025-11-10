El invento que puede revolucionar los viajes de avión y reducir drásticamente los accidentes







El diseño innovador de un airbag pensado para aviones promete salvar millones de vidas y transformar por completo la seguridad en el aire.

Una nueva tecnología busca proteger a millones de pasajeros con un sistema de seguridad nunca antes visto en la aviación. Shutterstock

Millones de personas eligen viajar en avión cada año por su rapidez y comodidad. Sin embargo, el temor a posibles accidentes aéreos nunca desaparece del todo. En este escenario, un nuevo invento promete cambiar las reglas del juego con una solución sorprendente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Un grupo de ingenieros desarrolló un sistema que podría salvar innumerables vidas: una tecnología pensada para funcionar en momentos críticos y minimizar los daños en caso de impacto. La seguridad aérea podría entrar en una nueva era gracias a este mecanismo inspirado en la automotriz.

1003743928724_258766109_1706x960 Con una solución innovadora, un grupo de ingenieros pretende cambiar la forma de volar y brindar mayor seguridad a millones de personas en el aire. Foto: James Dyson Award Un airbag gigante para proteger a los pasajeros: de qué se trata La idea surgió a partir de una pregunta clave: ¿por qué no adaptar al avión una herramienta que ya salvó millones de vidas en autos? El sistema creado replica el concepto del airbag tradicional, pero escalado a las dimensiones de una aeronave.

Este nuevo sistema utiliza globos de aire gigantes colocados en la parte inferior del avión. En caso de una emergencia, se inflan en cuestión de segundos, permitiendo que el impacto contra el suelo sea mucho más leve. Además de amortiguar, podrían incluso mantener la aeronave a flote si aterriza sobre agua.

Más allá de su tamaño y sofisticación, se trata de una tecnología liviana y adaptable a distintos modelos de aviones comerciales. El objetivo no es reemplazar los protocolos de seguridad existentes, sino añadir una capa más de protección para los momentos más críticos.

Cómo funciona este invento millonario Los ingenieros explicaron que estos airbags se conectan a sensores capaces de detectar situaciones de riesgo inminente. Cuando el sistema registra una amenaza, activa el mecanismo de inflado automático y protege a los pasajeros de los daños fatales. Estos dispositivos monitorean en tiempo real la estabilidad y trayectoria del avión. Cuando detectan una posible colisión o aterrizaje forzoso, los sensores envían una señal que activa los airbags. Gracias a su sistema de inflado ultra rápido, los globos se despliegan en segundos y crean una barrera de protección para los pasajeros, aumentando de forma significativa las chances de supervivencia.

Temas Millones