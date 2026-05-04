ARBA lanza un plan para desendeudar a jubilados

El titular de la Agencia de Recaudación, Cristian Girard, anunció un plan para condonar deudas y eximir del Impuesto Inmobiliario a jubilados bonaerenses, mientras advirtió que la recaudación provincial se encuentra en “niveles de pandemia”. En paralelo, Javier Rodríguez cuestionó despidos en el Servicio Meteorológico y alertó por el “vaciamiento” del INTA.

Se identificaron inicialmente 17.057 beneficiarios con deudas en el Impuesto Inmobiliario Edificado por un total de $798 millones.

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard , anunció este lunes un plan de alivio fiscal destinado a jubilados bonaerenses con deudas impositivas , en el marco de un diagnóstico crítico sobre la situación económica, que definió como “una economía a dos velocidades”.

“Una mayoría viaja en un tren a vapor y una pequeña minoría viaja en aviones privados” , graficó el funcionario, al señalar que “los sectores exportadores vinculados con agro y energía tienen niveles de actividad en crecimiento, pero la mayoría de las actividades del mercado interno y los ingresos populares vienen en una caída que no se detiene”.

El funcionario formuló esas declaraciones al participar, junto a los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, de una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en La Plata. Allí, además advirtió que “la recaudación de la provincia de Buenos Aires está en niveles de pandemia sin el virus” y detalló que “tres de cada cuatro pesos que recauda ARBA son de Ingresos Brutos y otro tanto de Sellos”.

En ese contexto, indicó que si bien indicó que este año podría registrarse una leve mejora real de entre uno y dos puntos, aclaró que “eso se da en el piso”.

Girard también apuntó contra el modelo económico nacional: “Hay un ajuste brutal, se le saca plata a jubilados y trabajadores para que no haya consumo y caiga la inflación. Es la paz de los cementerios”. Y agregó: “Nadie puede discutir que el costo de vida es más alto que en 2023, que no se llega a fin de mes con dos o tres laburos y que la gente está cansada”.

Crisis economica-FINAL

Plan de desendeudamiento para jubilados

En ese contexto, ARBA presentó un plan de desendeudamiento y exención impositiva dirigido a jubilados y pensionados, uno de los sectores “más afectados por la crisis económica y la motosierra”, según definió Girard.

Según detalló el organismo, se identificaron inicialmente 17.057 beneficiarios con deudas en el Impuesto Inmobiliario Edificado por un total de $798 millones. Este universo cumple con los requisitos para acceder a la exención: ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos (unos $760.638), ser titular de una única propiedad con valuación fiscal inferior a $6 millones y no estar inscripto en Ingresos Brutos.

La medida contempla la condonación de deudas retroactivas de hasta cinco años y también la exención de obligaciones futuras.

“Hay jubilados que no saben que tienen este beneficio y acumulan deuda. Vamos a ir casa por casa para ayudarlos a hacer el trámite”, explicó Girard.

El operativo se realizará en articulación con municipios y el Instituto de Previsión Social (IPS), e incluirá acciones territoriales, comunicación directa y jornadas especiales de atención. Además, ARBA solicitará a ANSES una nómina de jubilados con domicilio en la provincia para ampliar el alcance de la medida.

Actualmente, unos 35.051 jubilados bonaerenses ya acceden a este beneficio. “Queremos desendeudarlos y eximirlos del pago hacia adelante”, resumió Girard.

Cuestionan despidos en el Servicio Meteorológico

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Rodríguez, reclamó al Gobierno nacional que revierta los 140 despidos recientes en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y advirtió sobre el impacto de esa decisión en la provincia.

“Tienen un impacto tremendo. El SMN no solo sirve para saber cómo va a estar el clima o qué ponerme antes de ir al trabajo, sino que elabora diagnósticos para sectores productivos, la aviación y la gestión de crisis climáticas”, señaló.

Según indicó, los despidos ya afectan la calidad de la información disponible: “Hay 29 estaciones meteorológicas que dejan de tener datos nocturnos. Se pierde información construida durante décadas”, enfatizó.

Girard, Bianco y Rodríguez

Entre las localidades afectadas mencionó Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, Mar del Plata, Nueve de Julio, Olavarría, Punta Indio, Tandil, Trenque Lauquen y Villa Gesell.

Además, el funcionario bonaerense denunció un proceso de “vaciamiento” del INTA. En ese marco, aseguró que el organismo cuenta con un presupuesto “47% menor que en 2023”, lo que impacta en el personal, las líneas de investigación y el cierre de agencias de extensión rural.

“Se están cerrando 24 agencias, 20 en la provincia de Buenos Aires, y además el INTA se está desprendiendo de tierras”, afirmó Rodríguez.

Ante esta situación, indicó que la provincia solicitó formalmente la transferencia de esos terrenos a la provincia de Buenos Aires: “Nos interesa desarrollar la investigación agropecuaria y ya hicimos la presentación correspondiente”, concluyó.