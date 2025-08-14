El joven de 22 años que fue apoyado por figuras del mundo de las criptomonedas para solucionar un problema creciente

Tuvo una idea innovadora que puede prevenir el robo de millones de dólares gracias a la Inteligencia Artificial.

Un nuevo método con IA para evitar la pérdida de millones en Criptomonedas.

El ascenso de las criptomonedas abrió un universo nuevo, tanto para los inversores, como para los hackers, a quienes les permitió acceder de manera anónima a miles de millones de dólares , normalmente gracias a una línea de código defectuoso o alguna vulnerabilidad muy pequeña.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Hasta la fecha, se han robado más de US$11.000.000.000 (once mil millones de dólares) con estos métodos de explotación de defectos. Y si bien existe un método para contrarrestar la situación, que son las auditorías de contratos inteligentes, estas pueden tardar demasiado, y son manuales.

En este contexto ingresa Giovanni Vignone al interés de los pesos pesados en el mundo cripto. Este joven, con tan sólo 22 años de edad , vio la oportunidad mientras se encontraba estudiando informática y aprendizaje automático en la Universidad de Duke.

El joven de 22 años creador de Octane, para prevenir robos de millones en criptomonedas.

Después de observar el ejemplo de Mural, una startup de pagos que antes se centraba en criptomonedas, fundada por exalumnos de Palantir y respaldada por Galaxy Digital de Michael Novogratz, vio cómo los inversores pagaban miles de dólares en auditorías , para luego ser atacados por hackers, y entendió que ahí debía enfocarse.

Por eso, decidió abandonar la facultad para crear Octane , una plataforma de seguridad basada en Inteligencia Artificial para detener los ataques antes de que ocurran.

Giovanni Vignone y la creación de Octane

La propuesta principal de esta nueva plataforma fue complementar el modelo de auditoría reactiva con una defensa de IA siempre activa. Al ver que los equipos invertían entre 150 mil y 200 mil dólares en seguridad para ser atacados igualmente, consideró que necesitaban un cambio innovador de prevención, con un modelo de protección continua.

Sus modelos se entrenan con un amplio conjunto de datos de exploits reales, informes de auditoría y repositorios de código abierto. La plataforma puede identificar vulnerabilidades como tipos de cambio anticipados y contratos swap drenables en menos de un minuto.

Octane ya cuenta con 15 clientes empresariales, y la inversión principal para su desarrollo fue hecha por los Gemelos WInklevoss.