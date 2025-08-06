El magnate de orígenes humildes que logró un imperio de millones y comenzó vendiendo diarios: la historia de Sheldon Adelson







Con visión, estrategia y ambición, Sheldon Adelson convirtió unos pocos dólares en una fortuna de millones que cambió Las Vegas para siempre.

Sheldon Adelson empezó vendiendo diarios en su barrio y terminó liderando un emporio de millones ligado a hoteles, casinos y política internacional. pexels

Con una historia digna de una película, Sheldon Adelson demostró que el sueño americano sigue vivo. De vender periódicos en las esquinas de Boston pasó a manejar uno de los imperios más grandes del mundo del entretenimiento, acumulando millones y dejando una huella imborrable en el mundo empresarial y político.

Este magnate no solo construyó hoteles y casinos icónicos como el Venetian o el Marina Bay Sands, sino que también redefinió el concepto de lujo en Las Vegas y Asia. Su fortuna lo llevó a tener influencia directa en la política estadounidense, convirtiéndose en uno de los mayores donantes del Partido Republicano.

5cccab60021b4c1e3d25dac3 De las calles de Boston al lujo de los casinos, Sheldon Adelson construyó un imperio de millones que marcó la historia del entretenimiento global. De la pobreza a los lujos: el ascenso de Sheldon Adelson Sheldon Adelson nació en Boston, hijo de un conductor de taxi. Desde joven buscó oportunidades: vendió diarios, fue taquígrafo judicial y colocó anuncios en revistas especializadas. Su espíritu emprendedor lo llevó a fundar COMDEX, una de las ferias tecnológicas más relevantes del mundo, que más tarde vendió por cientos de millones de dólares.

Recién a los 55 años se metió en el negocio de los casinos. En 1989 adquirió el viejo Sands Hotel de Las Vegas, lo demolió y construyó el lujoso The Venetian, inspirado en Venecia. Este hotel marcó un antes y un después en la industria del turismo y las convenciones.

El éxito de su modelo de negocios lo llevó a expandirse a Asia, donde creó el Marina Bay Sands en Singapur y el Sands Macao, que se transformaron en destinos emblemáticos. Estos complejos redefinieron la arquitectura de los resorts de lujo.

Adelson también compró el periódico Las Vegas Review-Journal, convirtiéndose en una figura influyente no solo en los negocios, sino también en los medios y la opinión pública. Cuál era el patrimonio de Sheldon Adelson Antes de fallecer en 2021 a los 87 años, Sheldon Adelson tenía una fortuna estimada en 33 mil millones de dólares, según Bloomberg. Su empresa, Las Vegas Sands, se mantuvo como el operador de casinos más grande del planeta durante años. Su influencia trascendió el mundo empresarial. Fue uno de los principales financiadores del Partido Republicano, con donaciones multimillonarias que incluyeron más de 120 millones de dólares solo en la campaña presidencial de 2020. Su legado mezcla ambición, polémica e impacto global.

