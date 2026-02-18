Después de Carnaval: cuáles son los próximos feriados de 2026 y cuánto falta para el siguiente fin de semana largo + Seguir en









El lunes 23 de marzo será día no laborable con fines turísticos, lo que genera un descanso de cuatro días consecutivos.

El 24 de marzo es feriado inamovible y se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Sin embargo, antes habrá una jornada no laborable el 23 de marzo, que se estableció con fines turísticos y generará un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, ideal para planificar una escapada. A continuación, conocé los detalles.

Calendario Freepik 24 de marzo y día no laborable El 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha de gran significado en la historia de nuestro país. La jornada rinde homenaje a las víctimas y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar de 1976. La fecha fue establecida como feriado inamovible en 2002 por Ley N° 25.633.

Este año, el lunes 23 de marzo también se suma un día no laborable, que fue dispuesto por el Gobierno con fines turísticos. Lo que significa que muchos trabajadores podrán disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, desde el sábado 21.

Calendario Freepik Este tipo de días, a diferencia de los feriados nacionales, no obliga a los empleadores a dar la jornada libre a sus empleados, sino que depende de cada compañía. Quienes deban trabajar en esa fecha, el salario se paga como es habitualmente, sin recargos adicionales.

Cuándo es Semana Santa En 2026, Semana Santa se celebrará entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril. Esta festividad religiosa tiene gran importancia en la tradición cristiana, ya que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Muchos argentinos aprovechan estos días para participar en procesiones, servicios religiosos y otras actividades comunitarias, aunque también es común que algunas familias viajen para disfrutar de unas vacaciones. Este año, además, el 2 de abril coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Calendario oficial de feriados 2026 en Argentina Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Días no laborables Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

