Después del Carnaval, los argentinos ya están esperando el próximo descanso. Y, de acuerdo con el calendario de feriados de 2026, el siguiente será el 24 de marzo, cuando se conmemore el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Después de Carnaval: cuáles son los próximos feriados de 2026 y cuánto falta para el siguiente fin de semana largo
El lunes 23 de marzo será día no laborable con fines turísticos, lo que genera un descanso de cuatro días consecutivos.
Sin embargo, antes habrá una jornada no laborable el 23 de marzo, que se estableció con fines turísticos y generará un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, ideal para planificar una escapada. A continuación, conocé los detalles.
24 de marzo y día no laborable
El 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha de gran significado en la historia de nuestro país. La jornada rinde homenaje a las víctimas y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar de 1976. La fecha fue establecida como feriado inamovible en 2002 por Ley N° 25.633.
Este año, el lunes 23 de marzo también se suma un día no laborable, que fue dispuesto por el Gobierno con fines turísticos. Lo que significa que muchos trabajadores podrán disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, desde el sábado 21.
Este tipo de días, a diferencia de los feriados nacionales, no obliga a los empleadores a dar la jornada libre a sus empleados, sino que depende de cada compañía. Quienes deban trabajar en esa fecha, el salario se paga como es habitualmente, sin recargos adicionales.
Cuándo es Semana Santa
En 2026, Semana Santa se celebrará entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril. Esta festividad religiosa tiene gran importancia en la tradición cristiana, ya que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús.
Muchos argentinos aprovechan estos días para participar en procesiones, servicios religiosos y otras actividades comunitarias, aunque también es común que algunas familias viajen para disfrutar de unas vacaciones.
Este año, además, el 2 de abril coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Calendario oficial de feriados 2026 en Argentina
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Días no laborables
- Lunes 23 de marzo
- Viernes 10 de julio
- Lunes 7 de diciembre
