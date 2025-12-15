Donald Trump habló sobre la muerte de Rob Reiner y lo culpó de padecer el "síndrome de trastorno de Trump" + Seguir en









Reiner fue una voz destacada en Hollywood contra Trump. Recientemente, advirtió sobre la amenaza que el presidente de Estados Unidos representa para la democracia.

Donald Trump recurrió a Truth Social el lunes para comentar sobre la muerte de Rob Reiner, y de alguna manera encontró una manera de atacar al director de cine e incluso culparlo por su propio asesinato brutal.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El presidente publicó en Truth Social: “Anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y comediante atormentado y en apuros, pero que en su día fue muy talentoso, falleció junto con su esposa, Michele, supuestamente debido a la ira que causó a otros con su aflicción masiva, persistente e incurable, una enfermedad paralizante conocida como SÍNDROME DE TRASTORNO DE TRUMP, a veces llamado SDT. Era conocido por volver loco a la gente con su obsesión desenfrenada por el presidente Donald J. Trump, y su evidente paranoia alcanzó nuevas cotas a medida que la administración Trump superaba todos los objetivos y expectativas de grandeza, y con la Edad de Oro de Estados Unidos acercándose, quizás como nunca antes. ¡Que Rob y Michele descansen en paz!”.

image Reiner fue una voz destacada en Hollywood contra Trump. Recientemente, advirtió sobre la amenaza que Trump representa para la democracia y el Estado de derecho.

Qué se sabe sobre la muerte de Rob Reiner El director de cine Rob Reiner, recordado por películas como Cuando Harry conoció a Sally, fue encontrado sin vida junto a su esposa Michele Singer durante la madrugada del domingo en su residencia del oeste de Los Ángeles.

Efectivos policiales se presentaron al domicilio del director alrededor de las 15:30 del domingo, tras recibir un llamado de auxilio. Una vez allí, se encontraron con el cuerpo sin vida de un hombre de 78 años y una mujer de unos 68 años, que luego identificaron como la pareja.

A partir de ese momento, la Policía de Los Ángeles (LAPD) inició una investigación formal para esclarecer las causas de muerte de Reiner y Singer. Fuentes cercanas a la pareja apuntan a Nick Reiner, hijo del matrimonio, como supuesto autor del homicidio, según informó la revista estadounidense People. Mientras que el medio TMZ reportó que el director y su esposa llevaban heridas de arma blanca en sus cuerpos. Nick Reiner, hijo del medio de la pareja, convive con una larga lucha contra la adicción a las drogas, que lo han llevado a quedarse sin hogar en un momento de su vida.