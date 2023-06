"El usuario demanda cada vez más velocidad, mejores experiencias y soluciones"

En ese marco, Irigoyen explicó el rol que ocupa Pomelo en esa transformación: “Somos una empresa de infraestructura y servicios financieros. Somos la tecnología que está detrás de las billeteras o empresas que ofrecen servicios financieros mediante tecnología. Tenemos dos años de vida y nacimos de nuestra propia frustración; Pomelo es una respuesta a los problemas que tuvimos en nuestras experiencias en el mundo Fintech. Entendemos qué es lo mas complejo de resolver: vivimos en un continente enorme, muy fragmentado, que genera muchos desafíos a la hora de escalar”.

“Estamos creando por primera vez una infraestructura moderna y regional. Agnóstica a la regulación de los diferentes países. Facilitamos el lanzamiento de servicios financieros digitales y que una empresa se expanda en toda América Latina. Por eso trabajamos con empresas tecnológicas, pero también con bancos tradicionales. También para empresas tradicionales, como retail o el agro”, subrayó irigoyen.

Por su parte, Vandersluis contó cómo surgió la idea y cuál es la función de Holidays App: “Surgió de una experiencia personal. Estábamos de vacaciones en Villa Gesell y nos empezamos a encontrar con amigos que no sabíamos que estaban en la misma ciudad. Ahí se plantó la semilla de Holidays y quedó una idea de hacer una aplicación para encontrar amigos que estuvieran en el mismo lugar que nosotros. Después, en un viaje al exterior, me di cuenta que no siempre vas a encontrar amigos, pero si podés encontrar otras personas para hacer planes y actividades en conjunto. Después nos dimos cuenta que no solo pasa de vacaciones, también pasa que querés sumar gente o conocer personas en la misma ciudad. Así salió el proyecto de Holidays, que tiene como desafío contactar personas y meterse en un grupo para hacer una actividad específica o crearlo en caso de que no exista”.

“Después de la pandemia, la demanda se vio más acrecentada. Muchas veces una persona quiere ir a un recital y no tiene con quién hacerlo: ofrecemos una oferta que permita llenar ese vacío. Ofrecemos una interacción que puede ser de uno o de varios y multipropósito, para cualquier tipo de actividad”, explicó Vandersluis.

Sobre los desafíos de crecer a nivel regional, Lisenerg sostuvo: “Nosotros arrancamos por países mas chicos en la región, en Centroamérica. Es porque los países chicos están más abiertos a probar cosas nuevas, probablemente. Recién el tercer cliente que tuvimos fue en Argentina, con Prisma. Así, logramos empezar a que nos conozcan y pudimos escalar a otros países como Perú, Colombia o Chile. También se fue abriendo el mercado, aparecieron nuevos jugadores. Los entes reguladores empezaron a obligar a que se abran. Y empezamos a crecer, con distintos clientes, tanto con bancos como fintechs. Argentina por ejemplo tiene bastante más regulaciones que otros mercados y, por otro lado, en Argentina tenés una particularidad que todos los pagos con tarjetas de crédito tarda unos días en que los pagos lleguen a los comercios. Es por eso que se ofrecen descuentos en efectivo, se da por la no inmediatez, los impuestos”.

“Por otro lado, la inclusión financiera en Argentina es bastante buena. La pandemia hizo que los pagos en efectivos pasen de ser más del 50% a un 30%. Aun queda mucho por hacer. Pero en los distintos países hay distintos estadios de inclusión financiera. Es difícil tener soluciones regionales, porque cada país es un mundo, con su moneda, su formato de cuota o de impuestos”, subrayó Lisenberg.

Por su parte, Irigoyen hizo foco en las soluciones tecnológicas que ofrece Pomelo tanto para fintechs como para los bancos tradicionales: “Dentro de lo que describimos como infraestructura, hay múltiples partes. Estamos enfocados en el lado emisor, las personas que hacen los pagos. La propuesta de valor está apalancada en las tarjetas, tanto virtuales como físicas, de crédito, débito o cripto. Eso es básicamente lo que desarrollamos a nivel regional. Para graficarlo con números: en América Latina hay unas 1000 millones de tarjetas, en un continente con 650 millones de habitantes. Es muy significativo. Entonces, si bien el efectivo es muy preponderante, los pagos con tarjeta llevan años y décadas de constante crecimiento. Son parte innata de nuestra sociedad”.

“También hay un nuevo medio de pago que está proliferando en Brasil, un sistema de pagos inmediato, que se llama Pix. Aquí la tenemos, con Transferencias 3.0, que va a ir expandiéndose en otros países. Es un nuevo medio de pago, un nuevo riel de pago. En cripto también es otro riel. Vamos a un futuro multi riel, donde todos compiten o conviven. Son más alternativas para los usuarios, que tienen que efectuar pagos. Con este escenario, Pomelo amplió sus propuestas de valor. Todas las fintechs requieren una cuenta virtual, que es interoperable y tiene asociados los distintos medios de pago. Toda esa infraestructura es lo que actualmente ofrece Pomelo”, subrayó Irigoyen.