Empresas familiares: el arraigo y la resiliencia como motor invisible de la industria láctea en Argentina

Las historia de Milagros del Sol y Vacalin muestran cómo la pasión familiar, la reinversión constante y la capacidad para superar las crisis siguen siendo un diferencial competitivo en una de las industrias más tradicionales del país.

En la industria láctea argentina , donde los márgenes suelen estar condicionados por la volatilidad económica, el precio de la leche y los cambios en el consumo, las empresas familiares continúan ocupando un lugar central.

Lejos de tratarse únicamente de una cuestión de propiedad, en muchos casos esa identidad se traduce en una manera particular de hacer negocios : reinvertir antes que distribuir ganancias, construir relaciones de largo plazo con productores y clientes, y atravesar las crisis sin resignar el proyecto.

Dos historias reflejan con claridad ese ADN. Aunque pertenecen a escalas muy diferentes, tanto Vacalin como Milagros del Sol comparten un mismo punto de partida: familias que hicieron de la leche mucho más que una materia prima y transformaron un oficio heredado en empresas con fuerte proyección.

En Exaltación de la Cruz, Javier Semino pasó más de dos décadas trabajando en su tambo antes de animarse a dar un salto que muchos productores imaginan pero pocos concretan: integrar la producción y crear su propio negocio . Así nació Milagros del Sol , un emprendimiento que rápidamente logró posicionarse gracias a dos productos muy distintos entre sí pero con un mismo denominador común: el dulce de leche artesanal y el queso llanero .

El crecimiento fue vertiginoso. La empresa procesa hoy unos 30.000 litros de leche diarios , elabora más de 10.000 kilos de dulce de leche por día y produce alrededor de 3.000 kilos diarios de queso llanero , convirtiéndose en el principal elaborador de esta variedad en Argentina, un producto cuya demanda creció al ritmo de las comunidades venezolana y colombiana radicadas en el país.

La empresa también recuperó una planta que había dejado de funcionar bajo una cooperativa, reincorporó a sus trabajadores e invirtió en tecnología para poner nuevamente en marcha la producción. Pero, según Semino, el verdadero motor nunca fue únicamente el negocio.

Javier Semino, fundador de la empresa, rodeado por algunos de sus colaboradores.

"Estamos orgullosos de haber construido una empresa familiar dedicada a productos tan representativos de la identidad argentina y hoy poder comercializarlos desde un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires. En un contexto complejo, apostamos a toda nuestra experiencia en el sector lechero para convertir este sueño en realidad junto a mis hijas", expresó.

Precisamente fueron Sol y Milagros, las hijas del fundador, quienes dieron nombre a la empresa y se incorporaron desde el inicio del proyecto, aportando una mirada más comercial y acompañando el crecimiento de una marca que ya obtuvo el primer premio al Mejor Dulce de Leche 2024 y desarrolló una línea de quince variedades saborizadas, además de versiones específicas para fabricantes de alfajores y helados.

El alma mater de este proyecto es Javier Semino, un hombre de campo que dedicó más de 20 años de su vida a la dura y sacrificada rutina de la actividad tambera. Semino veía salir la producción de su tambo en camiones cisterna, cobrando precios fijados por terceros, hasta que decidió que era el momento de dar el gran salto cualitativo: transformar su propia materia prima y construir una marca con identidad propia.

Así nació Milagros del Sol, un proyecto que desde el minuto uno tuvo una impronta absolutamente familiar, ya que Javier sumó a la gestión a sus dos hijas, que en aquel entonces tenían apenas 23 y 25 años.

La empresa comenzó elaborando masa para muzzarella de manera muy tradicional, pero el verdadero golpe de timón y el acierto comercial de la firma llegó al observar con atención las calles de las grandes urbes argentinas. Atentos a la creciente ola migratoria de ciudadanos venezolanos y colombianos en el país, los Semino detectaron una demanda vacante y nostálgica: la necesidad de queso llanero, el insumo central e irremplazable para la elaboración de los tequeños (los icónicos bastoncitos de masa fritos que hoy ya forman parte del menú habitual de los hogares argentinos).

Milagros del Sol leyó el mercado antes que las grandes corporaciones lácteas y adaptó sus líneas de producción para convertirse en el principal proveedor de esta variedad en toda la Argentina.

Vacalin

A más de cien kilómetros de Exaltación de la Cruz, otra familia también construyó su historia alrededor de la leche, aunque a una escala completamente distinta.

Vacalin representa hoy cerca del 35% del mercado argentino de dulce de leche. Produce alrededor de 4 millones de kilos mensuales, abastece a más de 500 clientes y su producto está presente en 12 de los 14 millones de alfajores que se consumen cada día en Argentina.

Sin embargo, sus actuales directores, Juan Manuel y Martín Rodríguez, insisten en que el verdadero diferencial nunca estuvo solamente en la capacidad industrial.

"Siempre quisimos ser la fábrica de dulce de leche más grande del mundo. Pero ese objetivo nunca tuvo que ver sólo con producir más. Para nosotros, Vacalin es pasión, amor y constancia. Muchas veces se piensa que el diferencial está en la receta, pero lo que realmente hace la diferencia es la forma de trabajar: escuchar al cliente, entender qué necesita y mantener la calidad todos los días", señaló Martín.

La historia de la compañía comenzó con la llegada de Joaquín Rodríguez desde España en 1926 y tomó forma industrial en 1972 con la inauguración de la planta de Bartolomé Bavio. Desde entonces, la empresa atravesó varias generaciones familiares, amplió su producción hacia quesos, crema, manteca y leche en polvo, desarrolló 5 plantas industriales y hoy exporta a mercados como Japón, Corea, Kuwait, Dubái y Siria.

Vacalin tiene una nómina de más de 300 colaboradores.

Pero el camino tampoco estuvo exento de dificultades. Los directores recuerdan especialmente la crisis financiera de 2013 y el incendio que afectó la planta de quesos en 2015 como momentos decisivos para la continuidad del negocio.

"Cuando miramos hacia atrás entendemos que nada de esto hubiera sido posible sin la confianza de mucha gente. En los momentos más difíciles hubo quienes decidieron acompañarnos y eso fue fundamental para salir adelante."

Esa resiliencia también tiene una explicación familiar. Los hermanos Rodríguez suelen recordar una anécdota que resume la cultura de reinversión que heredaron de su padre.

"Nuestro padre decía en broma que se había comprado una Ferrari y, cuando íbamos a verla, era una paila nueva. Toda inversión volvía a la producción. Esa forma de pensar nos permitió crecer paso a paso y es un legado que sigue marcando la identidad de Vacalin", recordaron los herederos del fundador.

El camino del liderazgo industrial en la Argentina nunca es una línea recta y Vacalin tuvo que revalidar sus credenciales de resiliencia en más de una oportunidad. La última década dejó cicatrices profundas que pusieron a prueba el templo de la organización.

En el año 2013, una severa crisis financiera golpeó las arcas de la compañía, amenazando la continuidad de sus operaciones. Cuando la tormenta comenzaba a ceder y los hermanos Rodríguez consolidaban una nueva etapa de estabilización, la fatalidad volvió a golpear: en 2015, un devastador incendio consumió por completo la planta de quesos, sumergiendo a la empresa en un escenario de total incertidumbre.

Lejos de bajar las persianas o claudicar, la firma se apoyó en los lazos de confianza humana que un apellido siembra tras décadas de cumplir con la palabra empeñada. Clientes, proveedores y los propios trabajadores sostuvieron la estructura en el peor momento.

Hoy, con cinco plantas industriales en funcionamiento, una nómina que supera los 300 colaboradores y más de 40 puntos de venta propios distribuidos estratégicamente entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, Vacalin vive una etapa de expansión sin precedentes.