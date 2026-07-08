Tras una ola de despidos, cierra la última fábrica que producía zapatillas Nike en la Argentina

Dass, la compañía brasileña dejará de fabricar en su planta de Eldorado, Misiones, y despedirá a los 150 trabajadores que aún conservaba. El grupo mantendrá operaciones comerciales y logísticas en el país, pero abastecerá el mercado con producción proveniente de Brasil.

La industria del calzado argentino perdió una de sus plantas emblemáticas. Grupo Dass, fabricante de marcas como Adidas, Nike, Umbro y Asics, cerrará de manera definitiva su planta de Eldorado, Misiones, la última que producía zapatillas Nike en el país. La decisión dejará sin empleo a los 150 trabajadores que aún permanecían en el establecimiento.

La compañía informó que la producción cesará entre el 17 y el 24 de julio y que abonará el 100% de las indemnizaciones correspondientes. Según fuentes del sector, el cierre responde a la falta de pedidos para producción local y a un cambio en el modelo de abastecimiento de las marcas deportivas, que pasarán a cubrir el mercado argentino con productos fabricados en Brasil.

Aunque dejará de producir en el país, Dass no abandonará la Argentina. El grupo continuará con oficinas comerciales en Buenos Aires y mantendrá sus centros logísticos en Coronel Suárez y Cañuelas, desde donde distribuirá productos importados de sus marcas propias, entre ellas Fila, Umbro y Asics.

La baja de la planta de Eldorado no fue una decisión repentina. Se trata del desenlace de un proceso de retracción que la empresa venía aplicando desde 2025 y que había sido anticipado por el propio gremio del sector.

En enero del año pasado Dass cerró su planta de Coronel Suárez, donde fabricaba zapatillas Adidas, con 360 despido s. Meses después, en julio de 2025, la compañía desvinculó a 164 trabajadores de Eldorado, argumentando la necesidad de mejorar su competitividad frente a la apertura de importaciones y el nuevo contexto cambiario.

A comienzos de 2026, la planta misionera sufrió otras 43 desvinculaciones y el sindicato advirtió que la producción comprometida llegaba solo hasta junio de ese año. Ahora, con el cierre definitivo, la fábrica pasa de haber tenido 1.700 trabajadores en su pico de actividad a quedar completamente paralizada.

La planta de Eldorado había sido inaugurada en 2007 y durante años fue uno de los principales motores industriales de Misiones. En 2021, Nike había invertido para producir localmente bajo el esquema de sustitución de importaciones vigente en ese momento, con una capacidad proyectada de 2,5 millones de pares anuales.

El nuevo modelo: dejar de fabricar y pasar a importar

Desde el sector sindical, la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) calificó el cierre como una “verdadera catástrofe” y sostuvo que refleja la crisis que atraviesa toda la actividad.

El secretario general del gremio, Agustín Amicone, remarcó que el caso de Dass no es aislado y que la industria viene sufriendo una combinación de caída del consumo interno, reducción de la producción y pérdida de puestos de trabajo. También advirtió que una planta de estas características genera un fuerte impacto económico sobre toda la comunidad donde funciona.

La empresa, en cambio, sostiene que el cierre responde a una reconversión estratégica: importar calzado desde sus ocho plantas de Brasil resulta hoy más rentable que fabricarlo en la Argentina. Con esta decisión, el grupo deja de producir calzado en el país y pasa a concentrarse en logística, comercialización e importación.

Según datos del INDEC, la fabricación de calzado y sus partes registró una caída interanual de 30,9% hacia fines de 2025, afectada por el retroceso del mercado interno y el mayor ingreso de productos importados.

Con el cierre de Eldorado, la Argentina pierde la última fábrica que confeccionaba zapatillas Nike en el país y suma un nuevo capítulo a la retracción que atraviesa buena parte de la industria manufacturera.