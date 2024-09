¿Están preparadas las pymes para la transformación digital?

El informe de Adiras se complementa con el siguiente dato, que es previsible, pero puesto en números resulta preocupante. El 83% dice que las decisiones que han tomado los dueños de pymes están enfocadas en el corto plazo. Al respecto, Mauricio Rampone, director ejecutivo de Ucema Pymes sostiene que “lamentablemente este es un aspecto puramente doméstico. Los administradores de negocios están condicionados por los cambios permanentes de la coyuntura, y eso les quita posibilidades de enfocarse en las cuestiones estructurales de las organizaciones: la estrategia de mercado, el valor del negocio y la continuidad basada en la gente. Creo que el empresariado es consciente de estas limitaciones, pero el operar permanentemente en el corto plazo puede hacer correr el riesgo de perder la visión macro, y entonces sí, transformarse en un problema de mindset”.

Para Navarro Pizzurno, es posible que esa tendencia cortoplacista sea multicausal. “El contexto socio-económico argentino, particularmente en las PyMEs, empuja muchas veces al N° 1 a tomar decisiones intempestivas y coyunturales, que preferiría no tomar o ejecutar con mayor nivel de maduración y análisis. Lógicamente, esto afecta la consolidación de equipos de trabajo, cuando dichas decisiones afectan tanto el contrato formal como el psicológico. Es decir, definiciones que pueda tomar la dirección de una organización en cuanto a periodicidad de ajustes, cambios de estructura, políticas de turnover controlado, etc., sin duda impactarán en la volatilidad o no de las estrategias de fidelización. Es cierto también que en muchas ocasiones este cortoplacismo no responde a momentos socio económicos sino también a la falta de preparación para cambios culturales en la organización. Puntualmente, en muchas ocasiones se da el caso también en las PyMEs que el crecimiento de las mismas no se ve acompañado por un aggiornamiento cultural. Es decir, el proceso decisorio se sigue ejecutando como una pequeña empresa, cuando la complejidad de canales de comunicación, involucramiento de los interlocutores que bajarán dichas decisiones, tiempos de preparación, etc., requiere otro tratamiento”.

Carlos Contino interpreta esa el dato desde el punto de vista de la cultura organizacional “Es frecuente que los N°1 decidan cambiar personas, pero eso sólo no garantiza la solución”. Para el consulto, “la organización es un todo y si bien 3 ó 4 personas son suficientes para generar un impulso de cambio, para que sea efectivo y sustentable requiere un cambio cultural nueva, visión, nuevos valores, objetivos, nuevo clima”.