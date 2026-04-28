Más de 12 mil pymes ya se sumaron al nuevo régimen de ARBA que evita acumulación de saldos a favor en Ingresos Brutos

Según Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, el sistema régimen ordena los anticipos, mejora la previsibilidad y libera recursos para invertir y producir.

El régimen ajusta automáticamente las tasas de retención y percepción en función del perfil de cada contribuyente.

Más de 12.000 pymes, comercios y pequeñas empresas bonaerenses se incorporaron en el primer trimestre de 2026 al nuevo régimen "Riesgo 0, SAF 0" de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires ( ARBA ).

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La herramienta esta diseñada para evitar la acumulación de saldos a favor en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos , lo que mejora el flujo de fondos de las firmas, reduce la carga financiera y da mayor previsibilidad

El esquema introduce un sistema automático que ajusta las alícuotas de retención y percepción según el perfil fiscal de cada contribuyente. A continuación, conocé los detalles.

Cómo funciona “Riesgo 0, SAF 0”

La iniciativa introduce un esquema de ajuste automático en las tasas de retención y percepción, que se adecúan en función del perfil de cada contribuyente.

En términos prácticos, cuando los pagos a cuenta superan niveles razonables respecto del impuesto determinado, el sistema reduce de oficio esas alícuotas, evitando la generación de créditos fiscales inmovilizados.

Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, señaló: "La rápida incorporación de más de 12.000 pymes demuestra que estamos dando respuesta a una demanda concreta del sector productivo: terminar con los saldos a favor que durante años afectaron el flujo financiero de las empresas".

Y agregó: "Este régimen ordena los anticipos, mejora la previsibilidad y libera recursos para invertir y producir".

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El proyecto forma parte de un proceso más amplio de simplificación tributaria que se viene implementando en la provincia desde 2020. El objetivo es aliviar la carga administrativa y financiera de los titulares cumplidores, y también mantener controles más precisos sobre sectores con mayor capacidad contributiva.

A esto se suma la mejora en los mecanismos de devolución. Actualmente, la plataforma permite gestionar reintegros de hasta $3,5 millones de forma completamente digital, con plazos de acreditación que pueden resolverse en menos de 72 horas hábiles.

"Pasamos de un esquema que generaba saldos a favor de manera estructural a un sistema más transparente, ágil y previsible. Eso es modernización con sensibilidad: cuidar a quienes producen sin resignar la capacidad de recaudar con equidad", detalló Girard.