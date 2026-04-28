Más de 12.000 pymes, comercios y pequeñas empresas bonaerenses se incorporaron en el primer trimestre de 2026 al nuevo régimen "Riesgo 0, SAF 0" de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).
Más de 12 mil pymes ya se sumaron al nuevo régimen de ARBA que evita acumulación de saldos a favor en Ingresos Brutos
Según Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, el sistema régimen ordena los anticipos, mejora la previsibilidad y libera recursos para invertir y producir.
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La herramienta esta diseñada para evitar la acumulación de saldos a favor en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, lo que mejora el flujo de fondos de las firmas, reduce la carga financiera y da mayor previsibilidad
El esquema introduce un sistema automático que ajusta las alícuotas de retención y percepción según el perfil fiscal de cada contribuyente. A continuación, conocé los detalles.
Cómo funciona “Riesgo 0, SAF 0”
La iniciativa introduce un esquema de ajuste automático en las tasas de retención y percepción, que se adecúan en función del perfil de cada contribuyente.
En términos prácticos, cuando los pagos a cuenta superan niveles razonables respecto del impuesto determinado, el sistema reduce de oficio esas alícuotas, evitando la generación de créditos fiscales inmovilizados.
Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, señaló: "La rápida incorporación de más de 12.000 pymes demuestra que estamos dando respuesta a una demanda concreta del sector productivo: terminar con los saldos a favor que durante años afectaron el flujo financiero de las empresas".
Y agregó: "Este régimen ordena los anticipos, mejora la previsibilidad y libera recursos para invertir y producir".
El proyecto forma parte de un proceso más amplio de simplificación tributaria que se viene implementando en la provincia desde 2020. El objetivo es aliviar la carga administrativa y financiera de los titulares cumplidores, y también mantener controles más precisos sobre sectores con mayor capacidad contributiva.
A esto se suma la mejora en los mecanismos de devolución. Actualmente, la plataforma permite gestionar reintegros de hasta $3,5 millones de forma completamente digital, con plazos de acreditación que pueden resolverse en menos de 72 horas hábiles.
"Pasamos de un esquema que generaba saldos a favor de manera estructural a un sistema más transparente, ágil y previsible. Eso es modernización con sensibilidad: cuidar a quienes producen sin resignar la capacidad de recaudar con equidad", detalló Girard.
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