Lanzan Kit 4.0, el programa del Gobierno para impulsar impulsa la transformación tecnológica de las pymes

La iniciativa del Ministerio De Economía apunta a impulsar la adopción de tecnología e Industria 4.0 mediante aportes del FONPEC y un esquema de cofinanciamiento.

La iniciativa se inscribe en la estrategia oficial para ampliar la adopción de tecnologías asociadas a la industria 4.0 —automatización, inteligencia artificial, internet de las cosas, análisis de datos y digitalización de procesos— en un segmento empresario que suele enfrentar mayores barreras de acceso a estas innovaciones.

El Gobierno oficializó la creación del Programa Kit 4.0 , una herramienta destinada a acelerar la transformación digital de las pymes industriales mediante financiamiento para la incorporación de tecnología .

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La medida fue dispuesta por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, a través de la Resolución 8/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El programa será financiado con recursos del Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC) y funcionará bajo un esquema de cofinanciamiento que apunta a facilitar la adopción de soluciones de Industria 4.0.

Según la norma, el objetivo es mejorar la productividad, calidad y sostenibilidad de las pymes, en línea con estándares internacionales, mediante mecanismos “simples, ágiles y masivos” .

El diagnóstico oficial señala que gran parte del entramado industrial presenta brechas en digitalización y capacidades tecnológicas, lo que limita su competitividad, mientras que muchas empresas enfrentan dificultades para financiar procesos de modernización.

En ese contexto, el programa busca impulsar la incorporación de herramientas como analítica de datos, conectividad, simulación o mantenimiento predictivo, a partir de soluciones provistas por empresas del sector de la economía del conocimiento.

Qué empresas podrán acceder

La normativa establece que podrán participar pymes industriales y actividades vinculadas a procesos productivos, principalmente aquellas encuadradas en el sector manufacturero.

También se incluyen servicios asociados a la producción, como medición, ensayo o certificación de procesos, y otras actividades que la autoridad de aplicación considere estratégicas para el desarrollo industrial.

Mujer compra estafa computadora Freepik

El objetivo es reducir las brechas de digitalización detectadas en el entramado productivo, donde muchas empresas aún enfrentan limitaciones tecnológicas y dificultades para financiar inversiones.

Cómo funcionará el beneficio

El esquema prevé que las empresas presenten un proyecto para incorporar un servicio o “kit” tecnológico, detallando el problema a resolver, el proveedor seleccionado y el monto de la inversión.

Una vez aprobado, se otorgará un cupo de financiamiento y, tras la ejecución del proyecto, el beneficio del FONPEC se acreditará en la cuenta tributaria del proveedor.

De esta manera, el sistema busca garantizar que los fondos se asignen solo a proyectos efectivamente realizados, con controles sobre entregables técnicos, funcionamiento de las soluciones y capacitación.

Además, el mecanismo exige declaraciones juradas conjuntas para asegurar que no haya sobreprecios ni acuerdos que distorsionen el uso de los fondos públicos.

Un esquema con foco en control y trazabilidad

El programa incluye un circuito administrativo completo que va desde la solicitud inicial hasta la validación final del proyecto, con instancias de verificación técnica y documentación obligatoria.

Ministerio Economía MECON Mariano Fuchila

Entre otros puntos, se prevén actas de inicio, certificación de avances y recepción conforme, junto con evidencia del funcionamiento de las soluciones implementadas.

Según el Gobierno, este diseño apunta a mejorar la transparencia, trazabilidad y eficiencia del gasto público, al tiempo que incentiva la inversión privada sin reemplazarla.

La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento, que tendrá a su cargo la implementación y regulación del programa.

Las claves del programa KIT 4.0

1. Diagnóstico para medir el punto de partida

Las empresas podrán evaluar su nivel de digitalización y recibir un mapa de oportunidades para incorporar tecnología.

2. Asistencia técnica para modernizar procesos

El programa contempla acompañamiento especializado para implementar mejoras en producción, logística, gestión y eficiencia.

3. Vinculación con soluciones tecnológicas

Uno de los ejes es acercar a las pymes a proveedores y herramientas disponibles para facilitar la adopción de tecnología 4.0.

4. Más productividad y competitividad

La apuesta oficial es que la digitalización se traduzca en mejoras de escala, eficiencia y capacidad exportadora.

5. Impulso a la reconversión pyme

La iniciativa se suma a otras políticas de transformación digital orientadas a fortalecer al entramado productivo frente a cambios tecnológicos globales.

Desde el Gobierno plantean que el programa apunta a reducir una brecha estructural: mientras grandes compañías avanzan en automatización y digitalización, una porción importante del universo pyme todavía tiene dificultades para incorporar estas herramientas.

Con KIT 4.0, la apuesta oficial es acelerar esa transición y convertir la transformación tecnológica en una política de competitividad para el sector productivo.