Fanbag pone el pie en el acelerador para expandirse en Latinoamérica

R.S.: Para lo que queda de este año esperamos consolidar y posicionar la marca, venimos haciendo bastante comunicación al respecto. En 2025, primer año de operaciones, apuntamos a vender al menos 15.000 unidades y facturar unos u$s600.000, luego en 2026 alcanzar las 50.000 unidades vendidas y una facturación total de u$s3 millones, teniendo en cuenta además nuestra plataforma b2b de puntos y recompensas, Happier, a la que buscamos incorporar al menos 20 clientes. Otra cuestión clave que identificamos en Colombia es que no hay un competidor directo, si hay productos sustitutos pero nosotros, nuestro concepto de regalar experiencias no estaba hasta el momento.

P.: Dentro de este plan de expansión hacia otros mercados de la región, ¿qué opciones están explorando?

R.S.: Si tengo que establecer prioridades, Brasil y México son quizás hoy dos de los mercados más interesantes en lo que esperamos desembarcar. México es una plaza que tenemos en cuenta por el nivel de empresas que hay que quizás tienen una presencia regional y por supuesto su volumen de negocios. En el caso de Brasil, por la cercanía y su volumen de negocios es muy atractivo, pero también ahí tenemos la barrera idiomática y la gran expansión del territorio como contra. De cualquier manera, venimos con el envión luego de Colombia, incluso con redes de contactos establecidas y quizás podamos llegar antes de lo previsto a cualquiera de estos dos mercados o nuevos.

P.: ¿El mercado argentino cómo lo están viendo? Ustedes venían con un muy buen crecimiento y el año pasado con las elecciones y este con la caída del consumo, estimo que les debe haber impactado.

R.S.: Si, es así como lo mencionas. Nosotros y el segmento de negocios de los regalos venía creciendo 40% interanual, del 2022 para atrás. El 2023 fue un año difícil, con una caída del consumo en el segundo semestre muy fuerte y que se mantuvo durante el primer semestre de este año. Este 2024, en el segmento particular, si bien todavía falta una etapa fuerte para nosotros que es Navidad, proyectamos terminar con una caída interanual del 30%. También es cierto que en el primer semestre tuvimos una caída de más del 40% y en el segundo semestre algo reactivó, el Día de la Madre anduvo mejor y por eso esperamos que si hay una reactivación podríamos tener un 2025 mejor. También entendemos estos números porque ofrecemos un producto que no es de primera necesidad. Por otra parte, en el negocio corporativo, tradicionalmente en el primer trimestre no hay tanta necesidad de regalos y lo más fuerte viene en el segundo semestre y creemos que vamos a terminar igual que el año pasado, sin una caída, porque muchas empresas decidieron hacer regalos por el día del niño y ahora estamos cerrando regalos para Navidad y fin de año.

P.: También debe haber sido muy difícil el tema costos con los proveedores con el pico de inflación de diciembre y luego en el año en el sector de la gastronomía, que incluso muestra más subas que el índice general de precios.

P.: Si, fue complejo, pero creemos que lo peor ya pasó. Con ese pico de inflación de diciembre pesado, antes, en septiembre - octubre, nosotros ya habíamos establecido ciertas decisiones en cuanto a costos y precios y dentro de todo pudimos pasar el momento y no nos impactó tanto en la rentabilidad. También por la variación de precios, por ejemplo, trabajamos con vigencias más cortas, nuestros regalos tenían una vigencia de nueve meses y la acortamos a seis para no tomar tanto riesgo. Pero sí fue un año en el que trabajamos muy cerca de nuestra red de prestadores, con negociaciones y acuerdos que llegaron a ser hasta quincenales.

P.: ¿Cómo ves el negocio en Argentina el año que viene?

R.S.: Como te decía, en el segundo semestre vimos algunas señales más positivas y en la medida que se recupere el consumo también va a crecer nuestro negocio. Somos optimistas. También desde nuestro lugar de empresa, la clave es seguir acompañando las tendencias, estar un paso adelante e identificar que quiere el consumidor para las experiencias que ofrecemos. Respecto a proyecciones, en Argentina este año vamos a terminar con 75.000 / 80.000 regalos vendidos entre todos los canales y si bien todavía es un poco prematuro, esperamos el año que viene volver a la barrera de los 100.000 regalos, con un crecimiento del orden del 30% que era el incremento tradicional con el que veníamos.