Fue rechazado por Mark Zuckerberg y creó una de las apps de mensajería más populares en el mundo: quién es Brian Acton

Según varias estadísticas, WhatsApp es la plataforma de mensajes más utilizada en Argentina y varios países del mundo.

Brian Acton fundó Whatsapp en 2009 y gracias a ello, lorgó recaudar un patrimonio multimillonario.

WhatsApp es una de las plataformas de mensajería más utilizadas en Argentina y otros países. El ingeniero computacional Brian Acton fue la mente maestra detrás de esta aplicación, pero lo que lo impulsó a crearla fue el rechazo por parte de una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo: Facebook.

Este ingeniero aprovechó su patrimonio para realizar donativos a diversas causas filantrópicas. Por ejemplo, Él y su esposa, Teagan Acton, fundaron 3 entidades benéficas y también otorgó 50 millones de dólares a Signal Foundation, una organización sin fines de lucro detrás de la aplicación móvil Signal, enfocada en preservar la comunicación privada.

Nacido en Florida, Brian Acton siempre mostró un gran interés por la tecnología. Es por esto que estudió Ciencias de la Computación en Stanford y trabajó en diversas empresas, como Apple, Rockwell International y Yahoo. Fue es esta última compañía en donde conoció a Jan Koum, con quien colaboraría para crear WhatsApp.

Antes de ello, el empresario intentó ingresar en Facebook, pero fue rechazado. No obstante, esto lo motivó a crear la app de mensajería instantánea, que se convertiría en una de las más populares en aquella época. Sin embargo, en 2014, la compañía de Mark Zuckerberg ofreció a los fundadores 22 millones de dólares para comprar la app, algo imposible de rechazar.

A pesar de que parecía ser una de las mejores colaboraciones en la industria tecnológica, los conflictos no tardaron en llegar. Tanto Acton como Koum eran partidarios del respeto a la privacidad en internet, por lo que cuando Zuckerberg recomendó incorporar funcionalidades monetizadas a la app, Brian Acton decidió irse de la compañía en 2017 y comenzar la campaña #DeleteFacebook. Patrimonio neto de Brian Acton Hoy en día, Brian Acton se mantiene alejado de WhatsApp y de todo lo relacionado con Mark Zuckerberg y Meta, pero continúa invirtiendo en proyectos propios. Actualmente, el patrimonio del ingeniero alcanza los 3.600 millones de dólares, que consiguió mayormente por su importante participación en WhatsApp.

