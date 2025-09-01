Ganó millones con sus importantes papeles en Hollywood, pero casi queda en la ruina por un doloroso problema: quién es Kelly Rutherford

Un divorcio, los viajes y una extensa batalla legal le costaron una gran fortuna que la dejaron al borde de la quiebra.

Kelly Rutherford es una famosa actriz que supo ser un ícono de series como "Gossip Girl" y "Melrose Place" . Cuenta con una amplia experiencia interpretando personajes millonarios, pero desafortunadamente, su gestión financiera personal no corrió con la misma suerte. A pesar de haber actuado desde los años 80, algunos problemas la han llevado a perder millones de dólares.

Principalmente, el divorcio de su esposo Daniel Giersch fue lo que comenzó a hundirla en una incertidumbre financiera. Ella lo solicitó en el año 2009, pocos meses después de quedar embarazada de su segundo hijo. Esta decisión, desató una batalla legal por la custodia que le costó a ambos una fortuna.

La carrera actoral de Kelly Rutherford comenzó en el año 1987 cuando apareció en "Loving". Posteriormente, fue elegida como actriz regular en "Generations" y actuó en esa novela desde 1989 hasta 1991. Tras dejar el programa, se unió al elenco del drama de ABC "Homefront" en 1992 y en 1993 fue elegida como actriz regular en la serie de Fox "The Adventures of Brisco County, Jr.", interpretando al personaje de Dixie Cousins, una cantante de cantina y estafadora que enamoró al protagonista.

En 1994 apareció en la película "I love trouble". Pero sin duda, su salto más grande fue en "Melrose Place" como Megan Lewis , uno de los papeles protagónicos. Allí estuvo desde 1996 hasta 1999. A principios de los 2000 estuvo en películas importantes como "Scream 3", aunque su papel más recordado fue desde el año 2005 personificando a Lily van der Woodsen , la madre de la protagonista de "Gossip Girl" , donde permaneció hasta el año 2012.

Problemas de millones con el padre de sus hijos

Hacia finales de su participación en Gossip Girl comenzaron los problemas financieros. Desde 2009, el divorcio con Daniel Giersch, el padre de sus hijos, fue enormemente problemático y desató una batalla legal por la tenencia de los hijos que también implicó viajes constantes para la actriz.

Apenas un año después de terminar su actuación en la mencionada serie, Kelly contaba con una deuda de 1 millón de dólares sólo relacionadas a la custodia de sus hijos, y cientos de miles de dólares en otras facturas. En ese momento, informó que sólo le ingresaban 12.000 dólares al mes.

En el año 2015 se declaró en bancarrota, por lo que su deuda descendió del millón de dólares a 163 mil, y contaba con aproximadamente 200 mil dólares en activos. También se libró de pagar sus deudas y facturas legales, incluyendo las de sus abogados y la entidad emisora de su tarjeta de crédito.

Aunque Rutherford lidió con un drama casi interminable y problemas financieros durante varios años por la custodia de sus hijos, declaró en 2019 que sus hijos estaban en una buena situación.