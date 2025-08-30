Inventó el primer antivirus y ganó millones, pero las criptomonedas lo arrastraron a la ruina

El creador del antivirus más famoso pasó de ganar millones a perderlo todo tras arriesgadas apuestas en criptomonedas y polémicas legales.

John McAfee, pionero del antivirus y figura excéntrica, pasó de acumular millones a quedar marcado por su relación con las criptomonedas.

En el universo de la tecnología, algunos nombres marcan un antes y un después. John McAfee , pionero de la ciberseguridad, construyó una fortuna de millones con el software que llevó su apellido. Sin embargo, sus apuestas en criptomonedas y un estilo de vida extremo terminaron por hundir su legado.

La historia de McAfee refleja el contraste entre la genialidad y la polémica. Pasó de revolucionar la informática con su antivirus a vivir rodeado de excesos, proyectos fallidos y problemas judiciales que lo convirtieron en un personaje tan célebre como controvertido.

De pionero en ciberseguridad a perseguido por la justicia: McAfee acumuló millones y se hundió en el mundo incierto de las criptomonedas.

Nacido en Inglaterra en 1945, John McAfee forjó su carrera en empresas como Xerox, Lockheed Martin y la NASA, hasta que un virus informático despertó su ingenio. Creó el primer software antivirus comercial y amasó una riqueza que superó los 100 millones de dólares . Pero lejos de detenerse, buscó nuevos horizontes.

En 2013 conoció Bitcoin y quedó fascinado con la tecnología blockchain. A partir de allí, se convirtió en uno de los defensores más mediáticos de las criptomonedas , lanzando predicciones que llamaron la atención del mundo financiero. Llegó a asegurar que Bitcoin alcanzaría el millón de dólares antes de 2020.

McAfee no solo opinaba: también impulsó proyectos propios. Lideró MGT Capital Investments, una de las mayores compañías de minería de Bitcoin, lanzó un exchange descentralizado llamado McAfeeDEX y respaldó billeteras digitales que prometían ser "inhackeables". Sin embargo, varios de estos planes fracasaron o terminaron envueltos en escándalos.

Su participación activa en las redes sociales lo volvió referente del ecosistema cripto, aunque también objeto de críticas. Entre apoyos y detractores, se consolidó como una figura que encarnaba tanto la ambición como los riesgos del sector.

Una vida con mucha polémica: los cargos criminales de McAfee

El excéntrico empresario enfrentó numerosas acusaciones legales. Fue investigado por fraude y lavado de dinero relacionados con ofertas iniciales de monedas, así como por un supuesto esquema de manipulación de precios de altcoins. Estos procesos reforzaron su imagen de outsider rebelde y polémico.

En 2020, fue arrestado en España por evasión fiscal tras ocultar millones en ganancias vinculadas a criptonegocios. Su extradición a Estados Unidos fue aprobada en 2021, pero pocas horas después apareció muerto en su celda, en un caso que aún genera teorías y debates en todo el mundo.