Roberto Alexander, CEO de IBM Argentina: "La industria del conocimiento en Argentina no tiene precedentes"

"Acá se necesita mucho diálogo entre el sector público y el sector privado. Lo que tenemos que lograr es que haya mayor inversión y que las empresas puedan crecer. Para eso tenemos que acompañarlos con iniciativas, proponer proyectos. Se demanda un trabajo en conjunto fuerte para dar esas posibilidades", agregó.

"Siempre creo que se puede crecer más, es una industria que tiene muchísimo movimiento y requiere talento", aseguró Alexander. Sin vacilaciones, aseguró que "la industria del conocimiento en Argentina no tiene precedentes".

Por último, resaltó el talento argentino: "Es demasiado solicitado en general, se destaca. Cuando uno ve la cantidad de emprendimientos que nacen en la Argentina y se destacan en todo el mundo, es claramente un parámetro"

"No sólo hay que ir a la búsqueda del talento sino en la formación. Nosotros hacemos un trabajo en secundarias para formar a talentos que es lo que hoy está demandando el mercado". Por último, reafirmó la necesidad de seguir trabajando en ese camino: "Hay que habilitar herramientas para la formación y trabajar muy codo a codo con las universidades, terciarios y secundarios. Es una responsabilidad de todos e incluso combinada entre sector público y privado".

La alianza de IBM para impulsar el cambio

Tras la salida de la pandemia, las empresas enfrentan un enorme desafío. La transformación digital es un hecho y la pandemia no hizo más que acelerar el proceso en donde los consumidores exigen mejores servicios. Para Roberto Alexander , Gerente General de IBM este proceso no debe ser visto sólo como una "ventaja competitiva" sino también "como un tema de supervivencia". Adaptarse a los requerimientos del mercado es un imperativo en todas las industrias.

Aunque el escenario no parece el más favorable y está lejos de lo ideal, las crisis traen oportunidades y los líderes empresariales están repensando cómo operar a lo largo de toda la cadena de valor. Están buscando maneras de mejorar su infraestructura para obtener más flexibilidad con un enfoque de nube híbrida, fortalecer la seguridad cibernética, aprovechar los datos para tomar mejores decisiones informadas y acelerar la innovación para ofrecer a los clientes nuevos y mejores productos y servicios. De hecho, de acuerdo con la investigación realizada por el IBM Institute for Business Value, la innovación abierta, las asociaciones con el ecosistema y las experiencias integradas de los clientes son cada vez más importantes para los líderes empresariales.

En 2021, IBM presentó los resultados del CEO Study “Find your essential” sobre los desafíos y oportunidades que impactan actualmente a los negocios y qué esperan para los próximos 2-3 años. Algunos datos de Argentina:

• Los CEOs argentinos esperan que la Infraestructura Tecnológica (46%), los cambios en el mercado (44%), la Sustentabilidad y Disrupción de la Cadena de Suministro y el Flujo de Caja (35%) generen los mayores desafíos para su organización durante los próximos 2-3 años.

• El 54% también cree que las habilidades de las personas y los factores tecnológicos son las fuerzas externas más importantes que afectarán a su empresa durante los próximos 2-3 años.

• La nube fue reconocida por el 84% de los CEO argentinos como la tecnología más importante, seguida de IoT (79%) e inteligencia artificial (54%).

• El 47% de los CEOs argentinos encuestados comentó que las asociaciones y alianzas han cobrado mayor importancia para los negocios después de la pandemia de COVID-19, superando a la proporción que piensa lo mismo de los CEO mundiales, 42%.

Estos desafíos mencionados son aún mayores para las pequeñas y medianas empresas, ya que a menudo cuentan con presupuestos limitados y procesos comerciales desactualizados.

Los tres casos testigo

Santander Consumer, Tech Data e IBM se embarcaron en una colaboración para apoyar el crecimiento y la modernización de las pymes. El objetivo es facilitar el acceso a la tecnología de IBM para impulsar negocios, mejorar ingresos, optimizar procesos y crear experiencias para los clientes. Martín Solano, CEO de Santander Consumer expresó la visión que guía la colaboración: "Ajustar los productos a la demanda del mercado". El programa de financiación de Santander Consumer posibilita a las pymes acceder a la tecnología de IBM para modernizar los flujos de trabajo con tasas competitivas del 34,5%. "Hay mucho apetito por salir adelante", expresó Solano en la charla organizada por IBM.

Para seguir siendo competitivos, los bancos y los mercados financieros deben automatizar las operaciones para liberar valiosos recursos humanos y tecnológicos para que puedan enfocarse en tareas de mayor valor. Los consumidores quieren acceder a sus cuentas, bloquear tarjetas extraviadas, realizar pagos virtuales y transferir dinero a otros de forma rápida y segura. Esto significa que las instituciones financieras necesitan desarrollar aplicaciones fáciles de usar con un tiempo de actividad superior que puedan integrarse fácilmente con otras aplicaciones.

En ese sentido, Banco Superville está cobrando un rol particular. "El cliente como centro", es el lema. Así lo expresó Nahuel González, jefe de gobierno de Datos de Superville. Superville está apostando a la transformación de su negocio. "Superville tomó la decisión de ser una compañía impulsada por datos", sumó González.

Como parte de su proceso de transformación cultural y de negocio hacia una empresa data driven, Banco Supervielle trabaja con IBM en la implementación de IBM Watson Knowledge Catalog, basado en IBM Cloud Pak for Data. Se trata de un catálogo de datos automatizado que está integrado con una plataforma de gobierno de datos empresariales, que facilita el acceso a información de valor para la toma de decisiones, al mismo tiempo que le permiten al negocio descubrir, organizar, categorizar y compartir activos de datos, conjuntos de datos, modelos de analítica y sus relaciones con otros miembros de su organización. De esta manera, Banco Supervielle apalanca el autoservicio, es decir, que más profesionales dentro de la entidad puedan aprovechar los datos -con accesos diferentes de acuerdo con los permisos- para acelerar el desarrollo de nuevos modelos predictivos de Machine Learning e Inteligencia Artificial. Por último Superville resalta que lo importante es "la experiencia del cliente" y adelantó que se encuentra en proceso de implementación un hub de datos en donde cada usuario podrá acceder.

Banco de Corrientes es el último caso y aún más particular al tratarse de una banca pública que lleva adelante su proceso de innovación. Como parte de su camino de transformación digital, el Banco de Corrientes recurrió a IBM para implementar la billetera virtual MODO que permitirá a sus clientes pagar, enviar y recibir dinero con seguridad y confianza desde sus dispositivos móviles. Para acelerar la implementación de MODO, el banco utilizó IBM API Connect implementado por Exisoft, asociado de negocios de IBM. Ahora el Banco de Corrientes y sus socios pueden crear, ejecutar y administrar de forma segura nuevos servicios digitales para los clientes, con una gestión transparente de APIs y microservicios en múltiples nubes, lo que acelera la capacidad de crear nuevos servicios y ofertas, mejorar la experiencia del cliente e impulsar la innovación.

"Es un proceso de transformación digital sin precedentes", expresó Laura Sprovieri, Presidenta del Banco de Corrientes. Entre las principales transformaciones que se encuentra realizando la banca se incluye la renovación de la página web, la renovación de su homebanking, la modificación y mejora de la APP y la incorporación de MODO. El principal desafío al ser agentes financieros del gobierno de Corrientes es apuntar hacia los nativos digitales. Sprovieri aseguró que "el crecimiento de MODO se ha cuatriplicado" desde su implementación y que transformarse "es necesario". En cuanto a la utilización de sucursales, la Presidenta del Banco de Corrientes afirmó que no habrá "un fin de las sucursales" pero sí una tendencia hacia sucursales más pequeñas.