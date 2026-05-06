El profesor de ajedrez definitivo: el invento millonario que le enseña a jugar a grandes y chicos

Esta reciente creación aprovecha la inteligencia y el entretenimiento para cambiar la forma en que se aprende este juego.

El avance de la inteligencia artificial empezó a transformar todo tipo de actividades cotidianas, incluso aquellas relacionadas al ocio y el aprendizaje. En esta evolución, se creó un dispositivo que cambia rotundamente la manera en la que se encara el ajedrez dentro del hogar.

Ahora, quienes quieran incursionarse en esta actividad pueden olvidarse de las clases tradicionales , ya que esta propuesta combina tecnología y juego en una experiencia interactiva, que no solo busca mejorar habilidades, sino también a generar un vínculo más cercano entre las personas y el tablero.

El protagonista de esta innovación es SenseRobot , un sistema diseñado para enseñar y acompañar a jugadores de todos los niveles. Su desarrollo se apoya en la inteligencia artificial y la visión computarizada, lo que le permite reconocer cada uno de los movimientos de manera precisa.

A diferencia de otros programas digitales, este dispositivo cuenta con un brazo robótico capaz de mover las piezas sobre un tablero físico. Esta característica genera una experiencia mucho más realista, similar a una partida tradicional cara a cara. A su vez, el equipo incorpora un motor de análisis avanzado, que evalúa jugadas , propone alternativas y ofrece correcciones en tiempo real.

El sistema también adapta su nivel de dificultad, según la experiencia del jugador. Puede acompañar a alguien que recién empieza o desafiar a quienes ya tienen conocimientos avanzados, de manera que el aprendizaje sea progresivo. Otro aspecto relevante es su capacidad de interacción al incluir respuestas por voz, pantalla y movimiento físico. De esta manera, crea una dinámica más entretenida y estimula la atención, sobre todo en chicos que se inician en el ajedrez.

Además, ofrece funciones de análisis de partidas previas. El usuario puede revisar jugadas, detectar errores y entender estrategias con mayor claridad. El proyecto fue presentado en eventos internacionales como el CES, donde captó la atención por ser innovador dentro del entretenimiento educativo.

Sense Robot Pensado para todas las edades, este robot promete cambiar el ajedrez. Gentileza - Sense Robot

Asociado con la Unión Europea de Ajedrez: las caracteristicas de este invento

El crecimiento de esta tecnología no quedó limitado al ámbito doméstico. La iniciativa logró un acuerdo con la Unión Europea de Ajedrez. Como parte de esta alianza, se prevé la distribución del dispositivo en 54 federaciones nacionales que integran la organización.

El convenio incluye la entrega de unidades para fomentar la enseñanza del ajedrez con herramientas modernas. También contempla su incorporación en torneos, programas educativos y actividades oficiales. En cuanto a sus características técnicas, el robot presenta un sistema de control con precisión milimétrica, lo que le permite manipular piezas sin errores y organizar partidas sin intervención humana.

El dispositivo ofrece distintos modos de juego:

persona contra inteligencia artificial

persona contra persona con asistencia tecnológica

entrenamiento guiado con ejercicios

En el caso del entrenamiento, el sistema incluye más de 2500 ejercicios y una base con miles de partidas registradas, lo que permite analizar múltiples situaciones del juego. El diseño también busca integrarse en el hogar por su formato compacto y estilo futurista, que está pensado para ser usado por chicos y adultos.

Otro punto destacado es su capacidad de aprendizaje automático. El sistema mejora con el uso, analiza patrones y ajusta su comportamiento, según el estilo del jugador. Si bien el ajedrez es un juego con siglos de historia, con este invento encuentra una nueva forma de mantenerse vigente en la era digital.