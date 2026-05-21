Más de 170 años de historia al borde de la quiebra: el antiguo negocio que tuvo que pedir ayuda para evitar su cierre

De ser la librería más emblemática del país, a enfrentar el inminente peligro de bancarrota por sus grandes deudas.

Acompañó a los vecinos por casi 200 años, y ellos acudieron para ayudarla en su peor momento.

La histórica librería Hijos de Santiago Rodríguez se convirtió en un símbolo cultural de la ciudad española de Burgos. Logró sobrevivir a guerras, crisis económicas, cambios tecnológicos y hasta a la pandemia. Sin embargo, después de más de 175 años ininterrumpidos, terminó al borde de la quiebra .

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La situación llegó a ser tan delicada que sus responsables tuvieron que recurrir a una campaña pública para pedir ayuda económica y así evitar el cierre definitivo del negocio. El caso generó una enorme repercusión en España y despertó una ola de solidaridad entre vecinos, lectores y escritores.

Es una de las librerías más antiguas y emblemáticas de España.

La librería Hijos de Santiago Rodríguez nació en Burgos en el año 1850 de la mano de Santiago Rodríguez Alonso . Con el tiempo no solo funcionó como librería, sino también como imprenta y editorial, convirtiéndose en una referencia cultural para toda la región.

A lo largo de casi dos siglos, el negocio pasó de generación en generación hasta llegar a manos de Lucía Alonso, representante de la sexta generación de libreros de la familia. Bajo su gestión, la tienda continuó organizando presentaciones, actividades culturales y encuentros literarios.

Pese a su enorme valor histórico, la librería comenzó a sufrir fuertes problemas económicos en los últimos años. La competencia de plataformas digitales, las grandes cadenas comerciales y la caída de las ventas tradicionales fueron deteriorando lentamente las finanzas del negocio.

La situación se volvió crítica cuando la empresa tuvo que iniciar un proceso de concurso de acreedores para intentar reorganizar sus deudas. Allí apareció el riesgo concreto de cierre, algo que nunca había ocurrido en sus 176 años de historia.

Librería Fue fundada en 1850 y pasada de generación en generación 6 veces. Imagen: Magnific

El pedido de ayuda para no cerrar

Frente a la gravedad de la crisis, Lucía Alonso decidió lanzar una campaña de crowdfunding en internet con un objetivo claro: reunir 60.000 euros para afrontar las deudas más urgentes y mantener abierta la librería.

En un video publicado en redes sociales, la responsable del negocio explicó que el dinero sería destinado a pagar compromisos pendientes, proteger los puestos de trabajo y evitar el cierre definitivo del histórico comercio.

El mensaje tuvo un enorme impacto emocional porque recordaba que la librería había logrado sobrevivir a la Guerra Civil española, la posguerra, distintas crisis económicas y hasta la pandemia. Ahora, sin embargo, necesitaba ayuda urgente para superar “el último tramo”, según explicó Alonso.

La campaña rápidamente empezó a viralizarse gracias al apoyo de escritores, periodistas y lectores de toda España. Autores reconocidos como Máximo Huerta y Juan Gómez-Jurado compartieron la iniciativa en redes sociales para impulsar las donaciones.

Evitó la quiebra gracias a sus vecinos y clientes: cómo le fue a la campaña

La respuesta del público superó todas las expectativas. En apenas 13 días, la campaña consiguió alcanzar los 60.000 euros necesarios para evitar el cierre de la librería.

Miles de personas colaboraron con pequeñas donaciones y muchos vecinos se acercaron personalmente al local para comprar libros o dejar mensajes de apoyo. La repercusión fue tan grande que incluso comenzaron a llegar clientes desde otras ciudades solo para ayudar al negocio histórico.

Librería Hijos de Santiago Rodríguez La repercusión de su campaña fue tan grande que los clientes la salvaron de la bancarrota. Imagen: Página Oficial de Facebook

Gracias a esa movilización colectiva, Hijos de Santiago Rodríguez logró mantenerse en funcionamiento y afrontar sus deudas más urgentes. Aunque todavía deberá continuar reorganizando su situación financiera, la histórica librería consiguió evitar la quiebra y seguir con sus puertas abiertas después de más de 176 años de historia.