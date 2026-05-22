Vendió su compañía por u$s1700 millones y cambió la vida de más de 500 empleados: la historia de Graham Walker

La venta de una firma estadounidense generó repercusión por una medida impensada que benefició directamente a cientos de trabajadores. El protagonista de esta historia es Graham Walker , un ejecutivo de Louisiana que decidió repartir parte de los millones obtenidos tras desprenderse de la empresa familiar. La decisión impactó en 540 empleados y modificó la economía de toda una comunidad.

La noticia se viralizó rápidamente porque el acuerdo incluyó una condición especial antes de concretar la compra . Walker no solo buscó cerrar una negociación multimillonaria, sino también reconocer a quienes atravesaron junto a él los momentos más difíciles del negocio. Con pagos distribuidos durante cinco años, muchos trabajadores pudieron cancelar sus deudas, comprar hogares o iniciar proyectos personales.

Graham Walker tiene 46 años y pertenece a la familia fundadora de Fibrebond, una compañía creada en 1982 en Minden, Louisiana. La firma nació de la mano de su padre, Claud Walker, enfocada en estructuras para equipos eléctricos y telecomunicaciones.

Durante décadas, la empresa pasó por muchas situaciones complejas. En 1998 sufrió un incendio que destruyó parte de la planta industrial. A pesar de las pérdidas, la producción continuó de manera provisoria y la compañía evitó interrumpir salarios o entregas a clientes.

Tiempo después llegaron nuevos problemas económicos por el estallido de la burbuja "dot-com", fenómeno que golpeó al sector tecnológico a comienzos de los 2000. Fibrebond tuvo que enfrentar despidos y recortes para mantenerse operativa. La recuperación llegó varios años más tarde, cuando Graham Walker y sus hermanos asumieron el rol central de la empresa. La familia reorganizó activos, redujo deudas y apostó por nuevos mercados de infraestructura energética.

Uno de los movimientos más importantes se dio con una inversión de u$s150 millones destinada a desarrollar sistemas modulares para centros de datos. El crecimiento global de la inteligencia artificial y el almacenamiento digital multiplicó la demanda de este tipo de estructuras, lo que elevó el valor de Fibrebond y despertó el interés de grandes corporaciones. Finalmente, la empresa de gestión energética Eaton acordó la compra de la compañía por u$s1700 millones.

La condición antes de la venta de su empresa

Cuando empezaron las negociaciones para concretar la operación, Graham Walker habló con los compradores para dejarles en claro que parte del dinero debía destinarse a los empleados. Esa exigencia sorprendió incluso a los asesores financieros y abogados del acuerdo, ya que la mayoría de los trabajadores no contaba con acciones ni participación societaria dentro de Fibrebond.

Walker insistió en mantener esa cláusula porque consideraba que el crecimiento de la empresa había sido posible gracias a décadas de esfuerzo colectivo. Los empleados habían atravesado incendios, congelamientos salariales, crisis económicas y despidos masivos sin abandonar la compañía. Eaton finalmente aceptó la condición y reservó el 15% del dinero total de la venta para distribuirlo entre los trabajadores, lo que alcanzó unos u$s240 millones.

El empresario explicó en distintas entrevistas que su decisión estuvo influenciada por cuestiones personales y religiosas, además, sostuvo que buscaba reconocer la lealtad de quienes permanecieron en la firma durante los períodos más complicados. La noticia comenzó a circular dentro de Fibrebond en junio de 2025, cuando varios empleados recibieron sobres cerrados con información sobre el dinero asignado a cada uno.

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Cambió la vida de 540 trabajadores: cuánto dinero recibió cada empleado

La repartición alcanzó a 540 empleados de tiempo completo y según los cálculos difundidos tras la operación, el promedio quedó en u$s443.000 por persona. La cifra exacta varió según la antigüedad y el recorrido laboral de cada trabajador dentro de Fibrebond, ya que aquellos con más años en la empresa recibieron montos superiores.

Para el pago, Eaton y Fibrebond organizaron un esquema distribuido en cinco años para garantizar la continuidad laboral durante la transición empresarial posterior a la compra. El caso que más repercusión generó fue el de Leisa Key, empleada de 51 años que llevaba 29 años dentro de la compañía, quien logró cancelar la hipoteca de su casa y abrir un local de ropa gracias al bono.

Otros trabajadores destinaron el dinero a estudios universitarios, jubilaciones anticipadas, remodelaciones o emprendimientos personales. El impacto económico también alcanzó a Minden, la ciudad de Louisiana donde Fibrebond funcionaba como una de las principales fuentes de empleo.