Invento millonario: el casco inteligente que promete cambiar la seguridad de los motociclistas

Un novedoso desarrollo de alta gama incorpora funciones nunca antes vistas y busca cambiar por completo la experiencia de los conductores de motos.

Todos los motociclistas van a querer tener este nuevo invento para sus recorridos.

La industria de las motocicletas está por pasar a una nueva etapa con la incorporación de herramientas digitales pensadas para proteger a los conductores y mejorar la experiencia de manejo . En medio de esta evolución, apareció un producto que reúne comunicación, iluminación y asistencia tecnológica en un único dispositivo.

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La empresa Sena presentó Outlander, un modelo pensado específicamente para quienes hacen viajes largos, recorren rutas o practican conducción de aventura. La propuesta ya integra todos sus sistemas desde el momento de fabricación , sin ningún accesorio que se tenga que adquirir después de la compra.

El invento que promete revolucionar tu manera de andar en moto.

Outlander es el primer casco dual sport desarrollado por Sena con tecnología completamente incorporada de fábrica . Está orientado a motociclistas que hacen trayectos extensos y necesitan permanecer conectados mientras conducen. Una de sus principales características es el sistema de intercomunicación Mesh 3.0, una herramienta que permite la comunicación entre usuarios dentro de un radio de hasta 2 kilómetros .

La compañía también modificó la forma de operar el casco, ya que, en lugar del tradicional panel de tres botones, incorporó una palanca central diseñada para facilitar el manejo incluso cuando el usuario lleva guantes gruesos. Además, el casco cuenta con altavoces de 40 milímetros y un micrófono integrado en la estructura interna, todo desarrollado con la ayuda de Harman Kardon.

A eso se le suma un asistente basado en inteligencia artificial que reduce el ruido ambiente con el objetivo de mejorar la calidad de las conversaciones, la música y las llamadas durante la conducción.

Outlander Este invento va a cambiar tu manera de andar en motocicleta. Gentileza - Sena

Las características de este invento

El nuevo casco inteligente reúne una serie de funciones orientadas tanto a la comodidad como a la protección del motociclista, entre las más importantes aparecen:

Sistema de comunicación Mesh 3.0: conecta a un número prácticamente ilimitado de usuarios dentro de un radio de hasta 2 kilómetros.

conecta a un número prácticamente ilimitado de usuarios dentro de un radio de hasta 2 kilómetros. Comunicación mediante datos móviles: entra en funcionamiento cuando el grupo supera la distancia máxima permitida.

entra en funcionamiento cuando el grupo supera la distancia máxima permitida. Audio Harman Kardon: integra altavoces de 40 milímetros y un micrófono incorporado.

integra altavoces de 40 milímetros y un micrófono incorporado. Asistente con inteligencia artificial: filtra el ruido exterior para mejorar la calidad del sonido.

filtra el ruido exterior para mejorar la calidad del sonido. Batería de 1.000 mAh: ofrece hasta 20 horas de conversación continua.

ofrece hasta 20 horas de conversación continua. Carga rápida: 20 minutos de carga brindan unas 3,5 horas de autonomía.

20 minutos de carga brindan unas 3,5 horas de autonomía. Tiempo de carga total: demanda aproximadamente 2,5 horas.

demanda aproximadamente 2,5 horas. Iluminación integrada: incluye un faro delantero y una luz trasera automática.

incluye un faro delantero y una luz trasera automática. Luz de freno inteligente: se activa cuando detecta una desaceleración.

Para su estructura, Sena apostó por materiales livianos y resistentes. El casco está fabricado con un compuesto de fibra de vidrio y una capa interna que absorbe impactos. El producto también cumple con la certificación europea ECE 22.06, una de las homologaciones más exigentes en materia de seguridad.

Su estética cuenta con una mentonera alargada y una visera superior pensada para reducir el impacto de los reflejos solares en rutas y caminos de tierra. También ofrece compatibilidad con lentes especiales de motocross y un sistema que permite desmontar la pantalla protectora sin herramientas.

La pantalla principal admite la instalación de láminas antivaho Pinlock y puede reemplazarse por versiones ahumadas para días de mucha luminosidad. El revestimiento interior está confeccionado con un tejido técnico capaz de absorber la humedad y secarse rápidamente.