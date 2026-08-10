De estrella de la NBA a manejar un imperio de u$s500 millones: la jugada que multiplicó la fortuna de Shaquille O'Neal

La gloria de los Lakers demostró que no solo era bueno dentro de la cancha, sino que fuera de ella tuvo un olfato para los negocios pocas veces visto en deportistas de elite.

La exestrella de la NBA no necesita estar en actividad para ganar mucho dinero.

Shaquille O'Neal fue una de las grandes figuras de la NBA durante casi dos décadas y supo hacer más con todo lo ganado dentro de la cancha. Hoy, el exbasquetbolista tiene un patrimonio estimado en u$s500 millones y mantiene los negocios que comenzó a construir mucho antes de retirarse.

La mayor parte de su carrera transcurrió entre Orlando, Los Ángeles y Miami. Pero fuera del básquet eligió otro camino: exploró distintos rubros y desarrolló una faceta de inversor que le ha dado excelentes resultados, casi duplicando lo obtenido dentro de las canchas.

Shaquille O'Neal entró a la NBA en 1992, cuando Orlando Magic lo eligió con el primer puesto del Draft. Rápidamente se convirtió en la figura del equipo: fue el Rookie del Año y en su tercera temporada llegó a las Finales. Sus primeros cuatro años como profesional le dejaron alrededor de u$s17,4 millones en salarios .

Su llegada a Los Angeles Lakers cambió por completo su trayectoria y también su bolsillo. En 1996 firmó un contrato de siete años por u$s121 millones y empezó recibiendo u$s10,7 millones por temporada, más del doble de lo percibido en los Magic. Esa cifra fue subiendo hasta alcanzar los u$s24,7 millones en 2003-04. En esos años también ganó tres campeonatos consecutivos junto a Kobe Bryant.

En 2004 llegó el traspaso a Miami Heat y al año siguiente acordó otros cinco años por u$s100 millones. Su mayor sueldo en una sola temporada llegó justamente allí, con u$s27,6 millones, y en 2006 sumó el cuarto título de su carrera. Después pasó por Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers y Boston Celtics antes de retirarse en 2011. A lo largo de sus 19 temporadas, Shaq ganó aproximadamente u$s292,1 millones solamente por jugar en la NBA.

Shaq firmó más de 80 acuerdos comerciales a lo largo de su carrera. Cuenta de X: @SHAQ

Las inversiones que multiplicaron sus millones

Shaq empezó a invertir cuando todavía era jugador. Uno de los casos más conocidos fue Google: compró una participación antes de la salida a bolsa de la compañía, varios años antes de su transformación en el gigante tecnológico actual. Si bien aún no se sabe exactamente cuánto percibió por la operación, ya se notaban sus dotes en este ámbito.

También eligió la gastronomía como otra de sus pasiones y adquirió participaciones en distintas cadenas de restaurantes como Five Guys, Krispy Kreme y Auntie Anne's. En 2019 se incorporó al consejo de administración de Papa John's y puso u$s840.000 para quedarse con el 30% de nueve locales de la marca en Atlanta. Por su participación recibiría además u$s8,25 millones entre salario y acciones durante tres años.

El básquet también terminó dándole una oportunidad como hombre de negocios. En 2013 pagó u$s5 millones por el 1% de los Sacramento Kings. Conservó esa parte del equipo hasta 2021, cuando la vendió por u$s11 millones.

Otra parte de su dinero fue a los inmuebles. The O'Neal Group participó en Met Miami, un proyecto que incluía una torre residencial de 1.000 unidades, un hotel y edificios con oficinas. En Newark, además, intervino en la renovación de un viejo cine, reabierto como un complejo de 12 salas después de una refacción que costó cerca de u$s7 millones.

Además de su rol como analista de la NBA, Shaq dedica gran parte de su tiempo a sus compromisos publicitarios. Cuenta de X: @SHAQ

El patrimonio actual de Shaquille O'Neal

El patrimonio neto actual de Shaquille O'Neal está estimado en u$s500 millones, según distintos medios especializados en el tema. A sus inversiones se suman los contratos comerciales que mantuvo después de retirarse y otros trabajos que continúan generándole ingresos fuera de la NBA.

Shaq estuvo ligado históricamente a grandes marcas y fue la cara de Pepsi, Burger King, Oreos y Nestlé, entre tantas empresas que acostumbraron a contratarlo por su carisma y el reconocimiento que tenía entre el público. Era una cara tan amigable como rentable.

Tal fue su relevancia para algunos productos que hoy es presidente de la división de básquet de Reebok y segundo accionista individual de Authentic Brands Group. Desde sus inicios hasta la actualidad, se estima que firmó más de 80 acuerdos para publicitar artículos o marcas.