Invertir más allá de la frontera: ¿cuáles son las claves para iniciar un negocio en Estados Unidos?

Cada año, cientos de miles de latinoamericanos emigran a EE.UU. en busca de estabilidad y progreso. Muchos menos son los que efectivamente logran afianzarse: trabas burocráticas, errores técnicos y desconocimiento de la idiosincrasia norteamericana son algunas de las dificultades más comunes. Expertos indican que la asimilación cultural es el primer desafío que enfrentan quienes dan el salto.

Desde principios del siglo XX y a lo largo de las décadas, el arquetipo del sueño americano logró constituirse como un paradigma con presencia global. Independientemente de su grado de realidad o de relato, lo cierto es que Estados Unidos continúa posicionado como uno de los destinos más elegidos por aquellos que buscan un cambio de aire . Se estima que la nación norteamericana alberga a más de 50 millones de inmigrantes, entre los cuales casi la mitad son latinos.

La economía estadounidense es, sin dudas, una de las más estables del mundo. Pero, aunque esta es una condición necesaria para el progreso personal, no es una condición suficiente. Al respecto, Esteban Morano, CEO de Thinkinworld , indica: “Iniciar o invertir en un negocio en EE.UU. es posible, pero para hacerlo es fundamental interiorizarse en los procedimientos correspondientes. Es un país en el que la improvisación no lleva a buen puerto”.

Según el especialista, el primer paso es aplicar a una visa E2 de inversión. Para ello, es necesario acudir a la embajada y/o consulado pertinente a presentar una serie de documentos que acrediten la planificación y el sustento económico del proyecto a desarrollar. “Se debe demostrar que el negocio va a generar rédito económico y empleabilidad, además de especificar qué se va a producir y en qué localidad del país será implementado”, agrega.

El asesoramiento legal y técnico es otro aspecto indispensable. El sistema legal estadounidense es complejo y puede ser difícil de asimilar para quienes no poseen experiencia en el área. Allí las empresas están sujetas a múltiples regulaciones y normativas específicas, por lo que es recomendable tener un representante legal que garantice el cumplimiento de los requisitos y reduzca al mínimo la posibilidad de sanciones.

También es importante tener pleno conocimiento de los beneficios fiscales a los que pueden acceder los extranjeros. Deducciones, créditos varios y otros recursos pueden ayudar a minimizar los gastos y funcionar como una herramienta de impulso a negocios emergentes. Se trata de información capaz de hacer la diferencia en lo que respecta al éxito o al fracaso de un proyecto de vida en Estados Unidos.

En este sentido, Morano menciona que el 28 y 30 de abril Thinkinworld organizará encuentros en Buenos Aires y Córdoba respectivamente, orientados a conectar a potenciales inversores con profesionales ya radicados en el país: “El interés por invertir o desarrollar actividades en Estados Unidos es creciente en toda América Latina, pero todas estas variables deben ser abordadas para evitar el fracaso. Ese es el espíritu de nuestros eventos”.

En la misma línea, Marcos Victorica, CEO de BAS Storage, quien disertará en ambos encuentros, sostiene: “El mercado estadounidense ofrece condiciones muy favorables para los inversores extranjeros, pero exige un nivel de planificación y cumplimiento normativo que no puede improvisarse. Quienes llegan con un plan sólido, asesoramiento adecuado y disposición para adaptarse a una cultura de negocios diferente tienen chances reales de prosperar. El error más frecuente es subestimar la complejidad del sistema y creer que el entusiasmo alcanza”.

En definitiva, emigrar y emprender en Estados Unidos es un camino viable, pero que exige preparación, asesoramiento y una cuota importante de realismo. Conocer las reglas del juego es tan determinante como la propia idea de negocio. Para quienes estén dispuestos a recorrer ese camino, el país del norte sigue siendo una oportunidad concreta de crecimiento y desarrollo profesional.