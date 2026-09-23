La fortuna de Zhang Yiming alcanza los $105.000 millones: el fundador de TikTok es el hombre más rico de Asia

El empresario chino dejó hace años los cargos ejecutivos, pero mantuvo una participación clave en el grupo que siguió impulsando su patrimonio.

Zhang Yiming tenía 29 años cuando fundó ByteDance , la compañía china detrás de TikTok . Todavía faltaban varios años para que la aplicación se convirtiera en uno de los nombres más reconocibles de Internet y llevara a su creador hasta una fortuna estimada en u$s105.000 millones.

El empresario chino, sin embargo, lleva años alejado de la conducción diaria de la compañía. Su participación dentro del grupo siguió siendo el principal sostén de una riqueza que continuó creciendo, incluso después de su salida de los cargos ejecutivos.

Zhang Yiming fundó ByteDance en 2012 desde un departamento de Beijing. Uno de sus primeros proyectos fue Toutiao , una plataforma de noticias y contenidos que utilizaba algoritmos para aprender de los intereses de cada usuario y ordenar aquello que aparecía en su pantalla.

El valor de su participación siguió creciendo mientras la fortuna de Adani perdía terreno entre las mayores de Asia.

En 2016, la empresa lanzó Douyin en China. Al año siguiente apareció TikTok para el mercado internacional, con una propuesta centrada en videos cortos y un sistema de recomendaciones personalizado que rápidamente comenzó a ganar usuarios en distintos países.

Ese crecimiento también modificó la fortuna de su fundador. En 2019, el patrimonio de Zhang rondaba los u$s13.000 millones . Desde entonces avanzó hasta superar los u$s105.000 millones, una diferencia de aproximadamente u$s92.000 millones en siete años.

Buena parte de ese salto está relacionada con la participación cercana al 20% que conserva en ByteDance. A medida que aumentó la valuación del grupo, también lo hizo el valor estimado de sus acciones.

¿Cómo superó a Gautam Adani en el ranking de los más ricos del continente?

Gautam Adani había llegado a tener una fortuna cercana a los u$s120.000 millones y durante años se mantuvo entre los empresarios más ricos de Asia. La caída en el valor de varias compañías de su conglomerado redujo posteriormente esa cifra.

Zhang avanzó en sentido contrario. Nuevas operaciones realizadas con acciones de ByteDance elevaron la valuación del grupo y empujaron su patrimonio por encima de los u$s105.000 millones. La diferencia terminó colocándolo por delante del empresario indio en el ranking de las mayores fortunas del continente.

¿Cuánto vale ByteDance y cómo se calcula la fortuna de una empresa privada?

Determinar cuánto vale ByteDance tiene una dificultad particular: sus acciones no cotizan en bolsa. A diferencia de compañías como Apple, Microsoft o Meta, no existe un precio público que cambie minuto a minuto y permita calcular automáticamente su capitalización.

Las referencias aparecen a través de operaciones privadas. Recompras de acciones a empleados, ventas entre inversores y transacciones realizadas por fondos permiten estimar cuánto estaría dispuesto a pagar el mercado por una parte del negocio.

Una de esas operaciones llegó a ubicar la valuación alrededor de los u$s550.000 millones. El fuerte crecimiento frente a estimaciones anteriores repercutió directamente sobre Zhang por el porcentaje que todavía posee.

Para calcular su fortuna se toma como base el valor de esa participación, aunque también se tiene en cuenta que se trata de acciones privadas. Como no pueden venderse con la misma facilidad que los títulos de una compañía que cotiza en bolsa, las distintas estimaciones pueden aplicar ajustes diferentes.

El éxito de Zhang Yiming tras dejar el cargo de CEO

Zhang tomó una decisión inesperada en 2021, cuando anunció que dejaría de ser CEO de ByteDance. Tenía 38 años y estaba al frente de una de las compañías tecnológicas de mayor crecimiento del mundo.

El empresario explicó entonces que no disfrutaba tanto de las tareas propias de la gestión cotidiana y prefería concentrarse en proyectos y estrategias de largo plazo. Liang Rubo, cofundador de la empresa y compañero suyo desde la universidad, quedó al frente.

Meses más tarde también abandonó la presidencia del directorio. Desde entonces redujo considerablemente sus apariciones públicas, aunque mantuvo su participación accionaria.

ByteDance continuó expandiendo sus negocios más allá de TikTok y Douyin. La inteligencia artificial se convirtió en una de sus principales apuestas, con inversiones en modelos propios, generación de video y herramientas como Doubao, uno de sus productos más importantes dentro del mercado chino.