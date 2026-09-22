La fortuna de Bruce Willis: cómo construyó su imperio de $250 millones y quiénes serán sus herederos

El actor convirtió papeles televisivos, grandes éxitos de taquilla y millonarios contratos en un patrimonio que también incluye propiedades de lujo.

El actor estadounidense construyó una carrera marcada por numerosos personajes que quedaron en la memoria del público.

Bruce Willis pasó de trabajar en empleos alejados de Hollywood, a convertirse en uno de los rostros más reconocibles del cine estadounidense. Su recorrido incluyó televisión, grandes producciones, participaciones en las ganancias de películas y negocios inmobiliarios que terminaron de consolidar su patrimonio millonario .

A lo largo de casi cinco décadas, Willis construyó una carrera que fue mucho más allá de John McClane. Desde Moonlighting hasta Pulp Fiction, Armageddon y El sexto sentido , sus contratos cinematográficos llegaron a cifras millonarias, mientras que algunas inversiones inmobiliarias también representaron operaciones de varios millones de dólares.

La historia profesional de Bruce Willis no comenzó entre flashes y alfombras rojas. Nacido en 1955 en Idar-Oberstein, Alemania Occidental, creció en Nueva Jersey y durante sus primeros años laborales pasó por distintos empleos. Entre ellos estuvo un puesto de seguridad en una planta de energía nuclear y otro relacionado con el traslado de empleados de DuPont. Más tarde trabajó como investigador privado y bartender mientras intentaba abrirse camino como actor.

El actor rompió todos los récords por lo que ganó con esta película.

Su gran salto llegó en 1985, cuando consiguió el papel de David Addison Jr. en la serie Moonlighting . La producción, protagonizada junto a Cybill Shepherd, combinaba misterio, comedia y romance, y convirtió a Willis en una figura conocida para el público estadounidense. Por ese trabajo obtuvo un Emmy y un Globo de Oro .

La televisión fue apenas el trampolín. En 1988 apareció Die Hard, una película que cambió su carrera y lo transformó en una estrella internacional. Pero Willis no quedó encasillado únicamente como héroe de acción. Durante los años siguientes participó en dramas, comedias, ciencia ficción y producciones independientes.

Un dato muestra hasta qué punto podía negociar sus contratos: para Pulp Fiction, en 1994, aceptó cobrar alrededor de u$s800.000, una suma muy inferior a la que podía pedir en ese momento, para formar parte de la película de Quentin Tarantino. La producción terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural y ayudó a revitalizar su carrera.

El efecto John McClane: la franquicia que cambió la vida de Bruce Willis

John McClane fue el personaje que puso a Willis en otra liga. En la primera Die Hard, estrenada en 1988, interpretó a un policía de Nueva York atrapado en una situación extrema, pero con una característica que lo diferenciaba de muchos héroes de acción de aquella época: era vulnerable, sarcástico y tenía un perfil más cercano al de un hombre común.

Por la primera película recibió u$s5 millones, una cifra considerable para un actor que todavía no tenía una trayectoria cinematográfica consolidada. Su remuneración aumentó en las siguientes entregas: habría cobrado u$s7,5 millones por Die Hard 2, u$s15 millones por Die Hard with a Vengeance y u$s25 millones por Live Free or Die Hard.

Pero uno de los mayores golpes económicos de su carrera llegó lejos de la saga. Para El Sexto Sentido, estrenada en 1999, Willis recibió 14 millones de dólares por adelantado y además negoció una participación en los ingresos de la película. Esa operación llevó sus ganancias por el filme hasta unos u$s114 millones.

El actor fue protagonista de varias producciones que se convirtieron en clásicos del cine. En la imagen está junto a su esposa. IG @emmahemingwillis

Propiedades y mansiones: el refugio de una leyenda del cine

La fortuna de Willis también quedó reflejada en el mercado inmobiliario. El actor y su familia fueron propietarios de viviendas de lujo en distintos puntos de Estados Unidos y el Caribe, con operaciones que alcanzaron cifras de ocho dígitos.

Uno de los casos más llamativos fue un enorme complejo frente al mar en Parrot Cay, Turks and Caicos. Willis compró el terreno en 2000 y desarrolló allí una propiedad de unas 7,3 acres, con una vivienda principal, villas para huéspedes, piscinas y espacios destinados al descanso. En 2019 la puso a la venta por u$s33 millones y finalmente fue vendida por u$s27 millones.

La propiedad tenía unos 13.500 pies cuadrados y cinco dormitorios en la vivienda principal, además de dos villas para huéspedes. El lugar también contaba con piscina, cancha de vóley playero, área de yoga y acceso a servicios del complejo COMO Parrot Cay. Para la familia, además, tenía un significado especial: allí Willis y Emma Heming se casaron en 2009 y renovaron sus votos una década después.

Quiénes heredarán el patrimonio de Bruce Willis

Bruce Willis tiene cinco hijas. Las tres mayores, Rumer, Scout y Tallulah, nacieron durante su matrimonio con Demi Moore. Con Emma Heming Willis tuvo a Mabel y Evelyn.

La pregunta sobre quién recibirá los u$s250 millones estimados no tiene una respuesta, ya que el reparto de una fortuna de esta magnitud depende de documentos legales, testamentos, fideicomisos, acuerdos patrimoniales y deudas, información que no está íntegramente disponible para el público.

La historia económica de Willis, así, no se reduce a una cifra. Los 250 millones de dólares atribuidos a su patrimonio son el resultado estimado de décadas de salarios cinematográficos, acuerdos de participación, trabajos televisivos y operaciones inmobiliarias.