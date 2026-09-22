Lecturas imprescindibles: los libros que inspiraron a los líderes y creadores más influyentes

Los libros favoritos de empresarios, artistas y referentes de la cultura van desde novelas clásicas hasta ensayos que los acompañaron durante años.

Los libros elegidos por empresarios, periodistas y referentes de la cultura incluyen obras sobre hábitos, desarrollo personal y novelas de distintas épocas.

Detrás de algunas de las personas más conocidas del mundo de los negocios, el entretenimiento y la cultura también hay lecturas que las acompañaron durante años. Desde obras que vendieron millones de ejemplares hasta novelas publicadas hace más de un siglo, varios títulos dejaron una marca en la forma en que trabajan, crean o toman decisiones .

Las elecciones abarcan géneros muy distintos y también momentos personales alejados entre sí. Algunos libros llegaron durante la adolescencia y permanecieron presentes décadas después, mientras otros aparecieron cuando sus lectores ya estaban al frente de empresas, proyectos creativos o carreras consolidadas.

Shea McGee, cofundadora de Studio McGee y McGee & Co., vuelve todos los años a " Atomic Habits ", de James Clear. La obra pone el foco en las pequeñas conductas repetidas a diario y en cómo esos cambios terminan influyendo sobre la rutina. La diseñadora encontró allí una forma de ordenar ciertos hábitos, despejar la cabeza y reservar más espacio para el trabajo creativo.

Algunos volvieron a estos libros durante años y terminaron llevando varias de sus ideas al trabajo y a la vida cotidiana.

En " The Four Agreements ", Don Miguel Ruiz propone cuatro principios para revisar la relación con uno mismo y con los demás. Dos de ellos, evitar tomarse las opiniones ajenas como algo personal y sostener el propio esfuerzo, fueron especialmente importantes para Amy Liu . La fundadora y CEO de Tower 28 los trasladó a una actividad donde las críticas, los contratiempos y la incertidumbre forman parte del día a día.

Las opiniones externas también aparecen detrás de la elección de Erin Walsh , aunque desde otro enfoque. La estilista se quedó con " The Let Them Theory ", de Mel Robbins, por su planteo sobre la energía que se pierde al intentar controlar lo que otros piensan o hacen. Con el tiempo empezó a llevar esa mirada tanto a sus relaciones personales como a su trabajo dentro de la industria de la moda.

Novelas imprescindibles que todo apasionado de la lectura debe tener en su biblioteca

Scout, Jem, Boo Radley y Atticus Finch son algunos de los personajes que quedaron en la memoria de Katie Couric después de leer "To Kill a Mockingbird", de Harper Lee. La periodista asocia la novela con temas que siguieron presentes a lo largo de su vida, entre ellos la curiosidad, la compasión, la justicia y la inclusión.

Alex Drexler conoció "The Catcher in the Rye", de J. D. Salinger, durante la secundaria. El fundador de Alex Mill siguió regresando mentalmente a aquella lectura con el paso de los años, aunque ya no por los mismos motivos que en la adolescencia. Una de las ideas que más conserva es el valor de los vínculos personales, especialmente en la familia y las amistades.

Mucho antes comenzó la relación de Gloria Steinem con "Little Women", de Louisa May Alcott. Durante su infancia acostumbraba a releer la historia de las hermanas March todos los años y llegó a sentir a sus protagonistas como integrantes de su propia familia. La novela terminó convertida en una de esas lecturas que quedaron asociadas para siempre a sus años de formación.

La periodista y escritora se inspiró en la obra de Louisa May Alcott. @gloriasteinem

Libros sobre liderazgo, estrategia y negocios que inspiraron a grandes fundadores

Detectar qué obstáculo está frenando a una empresa antes de intentar solucionar todo al mismo tiempo es una de las ideas centrales de "The Goal", de Eliyahu M. Goldratt. Daniel Winer tomó ese concepto para el crecimiento de HexClad, compañía que cofundó y dirige. Su método consiste en identificar los principales cuellos de botella, resolverlos y concentrarse después en el siguiente problema.

La experiencia de Pixar fue la que llamó la atención de Michael Acton Smith. En "Creativity, Inc.", Ed Catmull cuenta cómo el estudio trabaja con ideas todavía inmaduras, fomenta la discusión dentro de los equipos y trata de evitar que su propia estructura frene la creatividad. El cofundador y CEO de Calm encontró allí referencias que llevó al desarrollo de Calmlings, una nueva marca surgida dentro de la compañía.

Giada De Laurentiis llegó a "Strong Ground", de Brené Brown, mientras buscaba cómo explicarle a su equipo un problema concreto: adaptarse a los cambios del entorno digital sin desdibujar la identidad de Giadzy. El planteo sobre liderazgo e incertidumbre coincidió con ese momento y le dio un marco para trabajar esa transformación dentro de la empresa.