De los biker shorts a la alfombra roja: la fascinante historia de éxito de Aya Muse

Tina Rodiou empezó con tan solo 200 prendas y convirtió su idea en una firma elegida por algunas de las famosas del momento.

Aya Muse nació en Los Ángeles y se volvió furor dentro de la moda internacional.

Un solo modelo, cuatro colores y unas 200 unidades producidas en Los Ángeles, así fue como empezó Aya Muse en 2018. Detrás del proyecto de moda estaba Tina Rodiou , formada en economía y negocios, sin contactos dentro de la industria y con una oportunidad única frente a ella.

Los shorts de ciclista estaban por todos lados, pero detectó que todavía había espacio para llevarlos hacia un terreno más lujoso . Cuando llegó el éxito tuvo que enfocarse en evitar que Aya Muse quedara encasillada en esa única prenda que la había puesto en el radar.

Los biker shorts fueron el salto al éxito de Aya Muse. A la vez que esa silueta se volvía furor, Rodiou apostó por una versión de alta gama que logró llamar la atención de clientes y estilistas que trabajaban con celebridades como Bella Hadid y Kendall Jenner.

Apenas unos tres meses después del lanzamiento, LuisaViaRoma se contactó con ella para desarrollar una colección cápsula . Tina admiraba esa tienda y, en ese mismo instante, se dio cuenta de que podía crecer mucho más .

Rodiou tenía claro que no quería construir una firma alrededor de un único éxito , por lo que reinvirtió lo que generaban las primeras ventas y empezó a pensar qué otras prendas podían convivir dentro del mismo universo.

Ese proceso convirtió los shorts originales en versiones de punto y abrió el camino para monos, cárdigans y nuevas siluetas. Uno de esos monos provocó que unas 3.000 personas intentaran comprarlo en un solo día cuando la disponibilidad inicial era tan solo de 300 unidades.

Los tejidos y las siluetas ajustadas son la identidad de la firma. Gentileza - @ayamuse

Del athleisure al lujo: la evolución del estilo en la marca it de Los Ángeles

El crecimiento de Aya Muse fue gradual. La marca pasó de una prenda atlética a desarrollar un guardarropa mucho más amplio, con vestidos, tejidos y básicos pensados para acompañar distintos momentos del día.

Las prendas de punto fueron muy importantes para esa transformación, ya que le permitieron experimentar con nuevas texturas, cortes y formas, aunque también obligaron a Rodiou a aprender procesos de producción diferentes y convencer a compradores acostumbrados a los productos que ya sabían que funcionaban.

Con el tiempo llegaron también remeras, musculosas y jeans, de hecho, algunas de esas prendas terminaron entre los productos que mejor funcionan en tiendas como Revolve y FWRD.

La es que una clienta puede sentirse atraída por un vestido llamativo, pero buena parte de su rutina transcurre con jeans, remeras o sweaters. Entrar también en ese espacio le permitió a Aya Muse ampliar su relación con quienes ya conocían la firma.

La expansión llegó a tal punto que actualmente trabaja con 65 minoristas alrededor del mundo, además de otras cuentas especializadas y estacionales. Entre sus socios se encuentran Mytheresa, FWRD, Revolve, Bloomingdale's y Selfridges.

Varias famosas incorporaron diseños de Aya Muse a sus looks. Gentileza - @ayamuse

Minimalismo, sensualidad y 'Aya Muse': el significado detrás de la firma

Según la marca, “Aya” se refiere a la palabra japonesa para belleza, mientras que “Muse” usa el término griego de la inspiración. Juntas forman la idea de una “hermosa inspiración”. Esa premisa se pasó a prendas de líneas simples, siluetas ceñidas y cortes que juegan con cuánto mostrar sin sobrecargar los diseños.

Rodiou asegura que su equipo no empieza cada colección mirando tendencias, sino que analiza qué prendas sienten que faltan en sus propios armarios y toma referencias de piezas vintage, proporciones y colores. La diseñadora estudia por qué una camiseta básica puede vender más que un vestido con aberturas que fue furor dos años atrás y usa esos resultados para entender cómo cambia el comportamiento de sus clientes.

Esa disciplina también explica algunas decisiones, como cuando Lily-Rose Depp apareció en 2023 con el vestido Merano en "The Idol" y la demanda por el modelo, que era de una colección anterior, volvió a dispararse. Aya Muse decidió no producirlo nuevamente y prefirió apostar por nuevas prendas antes que explotar un éxito ya probado.

La marca amplió su propuesta con vestidos, básicos y nuevas categorías. Gentileza - @ayamuse

Por qué las celebrities no pueden dejar de usar sus tejidos y vestidos con cut-outs

Uno de los momentos que terminó de instalar a Aya Muse entre las famosas llegó en octubre de 2020. Emily Ratajkowski usó un vestido ajustado con aberturas de la firma el mismo día que anunció su embarazo en la portada digital de Vogue. El diseño dejaba visible su panza y se convirtió en una de las imágenes más comentadas de aquel momento.

A partir de ahí, los nombres asociados a la marca siguieron creciendo. Charli XCX, Dua Lipa, Kendall Jenner y Margot Robbie están entre las estrellas que incorporaron sus diseños. Los tejidos y los vestidos con cut-outs siguen siendo dos de los pilares de Aya Muse, pero Rodiou no quiere que esos productos limiten el futuro de la compañía. La estrategia es que cada colección conserve una identidad reconocible mientras aparecen nuevas categorías y mercados.

El modelo dio resultados, ya que Aya Muse duplicó sus ingresos durante los últimos tres años sin dejar de ser una compañía independiente y autofinanciada. Hoy cuenta con siete empleados a tiempo completo y prepara una expansión más fuerte en Asia, especialmente en China, además de avanzar con propuestas unisex y bolsos tejidos.

La empresa trabaja con fabricantes de países como Portugal, Rumania y China y se enfoca en los materiales, su origen y la cantidad de prendas fabricadas. Para Rodiou, el desafío es aprovechar lo que funciona sin dejar que un éxito decida qué tiene que ser Aya Muse.