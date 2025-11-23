Los Pumas visitan Twickenham para desafiar la racha perfecta de Inglaterra + Seguir en









Con la Rosa buscando sostener una racha de diez triunfos consecutivos en este tipo de encuentros y el equipo argentino decidido a volver a dejar huella, el partido promete ser uno de los grandes atractivos de la ventana internacional.

Los Pumas van por un triunfo clave Foto: Reuters

Twickenham vuelve a ser escenario de uno de los duelos más atractivos del rugby internacional. Inglaterra y Los Pumas se miden nuevamente en la ventana de noviembre, en un cruce que combina historia, presente competitivo y la expectativa natural que despierta cada enfrentamiento entre ambos seleccionados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los Pumas cierran su calendario internacional con un duelo de máxima exigencia en Londres, donde caen 24-16 frente a Inglaterra en el imponente Twickenham Stadium. El seleccionado argentino llega a este compromiso impulsado por un tramo final positivo, con triunfos convincentes sobre Gales y Escocia que habían elevado la confianza del plantel y del cuerpo técnico.

Del otro lado, Inglaterra se presenta con el envión de haber derrotado recientemente a los poderosos All Blacks. En ese contexto, el conjunto nacional muestra carácter y mantiene la pelea hasta el tramo final del encuentro.

El test match marca el cierre de la actividad anual para Los Pumas, que dejan buenas señales en su gira por las islas británicas y ahora comienzan a trazar el camino hacia los desafíos de la próxima temporada.

Los Pumas llegan entonados La Argentina llega con un impulso distinto, pero igual de poderoso. La remontada frente a Escocia y la sólida victoria ante Gales renovaron la confianza del equipo, que encara este compromiso con la convicción de poder competir en suelo británico. Además, el regreso a Twickenham siempre tiene peso propio: del recordado empate de 1978 a la histórica victoria de 2006, el templo inglés ha sido escenario de algunos de los capítulos más intensos de la historia argentina.

Los Pumas contra los Springboks en Durban Los Pumas buscan cerrar noviembre con otra victoria. @lospumas Con Inglaterra buscando sostener una racha de diez triunfos consecutivos en este tipo de encuentros y Los Pumas decididos a volver a dejar huella, el partido promete ser uno de los grandes atractivos de la ventana internacional, cargado de tensión, historia y un rugby de alto vuelo.