La maldición de las estrellas Michelin: por qué muchos restaurantes reconocidos luego se ven obligados a cerrar

La Guía Michelin Nueva York agregó 12 nuevos restaurantes en su lista. Aparecer en el manual de este fabricante de neumáticos es el primer paso para ganarse una estrella Michelin , el galardón más codiciado de la cocina mundial. Sin embargo, según una encuesta publicada por la revista empresarial Strategic Management Journal, a los restaurantes les resultaría más conveniente no recibir esta insignia para continuar con sus servicios.

Qué les pasa a los restaurantes que obtienen una estrella Michelín

Daniel Sands, de la escuela de negocios del University College de Londres, analizó a los restaurantes de Nueva York que recibieron estrellas entre 2000 y 2014 en las reseñas del diario The New York Times. Tras recibir una estrella Michelin, estos locales tienen más chances de cerrar en los años siguientes que los locales que no recibieron estrella.