La petrolera Roch no pagó deudas y se complica su panorama

La empresa petrolera no pagó más de u$s1 millón en vencimientos. La calificadora de riesgo Fix le bajó la nota a D.

A fines de diciembre la compañía avisó, mediante una nota la Comisión Nacional de Valores (CNV), que no pagaría intereses millonarios correspondientes a sus obligaciones negociables y créditos bancarios. Tenía un lapso de 15 día s de corrido para negociar una alternativa de pago con sus acreedores y ese tiempo ya se cumplió .

En este marco, en las últimas horas la calificadora de riesgo Fix le bajó la calificación a la compañía y a sus Obligaciones Negociables (ON), desde C a D .

“La baja de calificación obedece a que la compañía no cumplió con el pago al vencimiento de u$s433.000 (incluyendo capital e intereses) de las ON Clase 1 en circulación. El vencimiento original operaba el 27 de enero 2024 siendo el plazo de gracia de 15 días según punto 11, del capítulo términos y condiciones de las ON del Programa de emisión. La deuda es susceptible de aceleración en caso de que al menos el 25% de los tenedores del capital impago decidan accionar”.